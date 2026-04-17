China protesta enérgicamente por entrada de buque de Fuerzas de Autodefensa de Japón en estrecho de Taiwán

BEIJING, La entrada de un buque de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el estrecho de Taiwán amenaza gravemente la soberanía y la seguridad de China, la cual se opone firmemente a ello y ha presentado una protesta enérgica ante Japón, manifestó hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

Guo afirmó en una rueda de prensa regular que las fuerzas militares chinas han manejado esta entrada de conformidad con las leyes y regulaciones.

Al señalar que los comentarios erróneos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, ya han causado graves daños a las relaciones entre ambos países, el portavoz dijo que el envío del buque de las Fuerzas de Autodefensa de Japón al Estrecho para hacer alarde de su poderío militar y llevar a cabo una provocación deliberada no hace más que agravar el error.

«Esto vuelve a exponer el peligroso intento de ciertos individuos en Japón de interferir militarmente en el estrecho de Taiwán y socavar la paz y la estabilidad a través del Estrecho», indicó el vocero y agregó que estas acciones también dañan seriamente la base política de las relaciones chino-japonesas.

Asimismo, enfatizó que la cuestión de Taiwán afecta a la soberanía y la integridad territorial de China, así como a los cimientos políticos de las relaciones entre los dos países, y constituye una línea roja que no debe traspasarse.

China insta una vez más a la parte japonesa a que reflexione seriamente sobre sus errores, se aleje del borde del abismo, actúe con prudencia en sus palabras y acciones, y se abstenga de seguir avanzando por el camino equivocado, expresó Guo.

Con información de Xinhua