Así quedó la comisión que tramitará la posible remoción de Aquiles Alvarez

Cambios clave en el Concejo Cantonal reconfiguran el proceso de remoción del alcalde de Guayaquil

La posible remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, entra en una fase decisiva tras la reconfiguración de la Comisión de Mesa, instancia encargada de tramitar las denuncias en su contra.

Durante la sesión del Concejo Cantonal del 16 de abril, se aprobaron cambios en esta comisión, ajustándose a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula el proceso de remoción de autoridades locales.

Por qué se modificó la Comisión de Mesa

La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones tuvo que ser reestructurada debido a un impedimento legal: tanto el alcalde Aquiles Alvarez como la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, formaban parte de esta instancia.

Según el artículo 336 del Cootad, la autoridad denunciada no puede participar en la tramitación del proceso. Esto obligó al Concejo a designar nuevos integrantes para garantizar el debido proceso.

La concejala Emily Vera impulsó la moción de cambio, argumentando la necesidad de cumplir estrictamente con la normativa vigente.

Nueva conformación de la Comisión de Mesa

Tras la votación, la comisión quedó integrada por:

Terry Álvarez

Arturo Escala

Ana Fuentes

Escala y Fuentes reemplazan a Coronel y al propio alcalde.

De acuerdo con lo expuesto en el Concejo, la designación de Escala responde a su formación jurídica, mientras que la inclusión de Fuentes apunta a garantizar pluralidad política dentro del proceso.

Sin embargo, la nueva conformación mantiene una mayoría afín al movimiento Revolución Ciudadana, lo que ha generado lecturas políticas sobre el futuro del trámite.

Qué hará la comisión en el proceso de remoción

La Comisión de Mesa no tiene capacidad de decisión final, pero sí un rol clave en el procedimiento.

Entre sus funciones están:

Notificar formalmente la denuncia al alcalde

Recibir pruebas de cargo y descargo

Elaborar un informe técnico

Posteriormente, el informe será elevado al Concejo Cantonal, que deberá reunirse en sesión pública para resolver el caso.

La concejala Ana Chóez recordó que esta comisión no vota sobre la remoción, sino que garantiza que el proceso administrativo se desarrolle conforme a la ley.

Claves políticas detrás de la nueva mayoría

Aunque la comisión cumple un rol técnico, su composición no es menor.

Dos de sus integrantes están vinculados a la Revolución Ciudadana, mientras que Ana Fuentes, quien llegó auspiciada por el Partido Social Cristiano, ha mostrado cercanía con este bloque en decisiones recientes.

Esto podría incidir en la percepción pública del proceso, especialmente en un contexto de alta tensión política en Guayaquil.

Qué sigue en el proceso contra Aquiles Alvarez

Con la comisión ya conformada, el siguiente paso será la notificación formal al alcalde y la recopilación de pruebas.

El proceso avanzará hacia una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, donde se expondrán los argumentos de ambas partes antes de una eventual votación sobre la remoción.

Con información de El Universo