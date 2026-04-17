Urgente!

Coca Codo Sinclair entra en nueva etapa: Ecuador firma recepción definitiva y cierra un ciclo de 10 años
Se desploman los precios del petróleo tras el anuncio de Irán sobre la apertura de Ormuz
Trump agradece a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz
China protesta enérgicamente por entrada de buque de Fuerzas de Autodefensa de Japón en estrecho de Taiwán
April 17, 2026

Se desploman los precios del petróleo tras el anuncio de Irán sobre la apertura de Ormuz

  • abril 17, 2026
  • 0
  • 121
  • 2 Min Read

El crudo Brent se situó por debajo de 90 dólares por barril por primera vez en más de un mes.

Los precios del petróleo se han desplomado este viernes luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz mientras siga en vigor el alto el fuego.

El WTI cayó hasta 83 dólares por barril, mientras que el Brent se situó por debajo de 90 dólares por barril por primera vez desde el 11 de marzo.

Tras acordarse la tregua entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que el estrecho de Ormuz se abre para buques comerciales «durante el resto del período de alto el fuego”.

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán», publicó este viernes en X.

Previamente, desde la Cancillería iraní indicaron que han acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán «ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano».

Con información de – RT 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024