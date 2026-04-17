Coca Codo Sinclair entra en nueva etapa: Ecuador firma recepción definitiva y cierra un ciclo de 10 años

Con la presencia del embajador de China en Ecuador, Sun Xianjiang, este viernes 17 de abril de 2026, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y Sinohydro Corporation suscribieron el Acta de Recepción Definitiva de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una infraestructura de 1.500 megavatios (MW) clave para la estabilidad energética del país.

Un hito que cierra una década de disputa contractual

La firma del acta marca un punto de inflexión en uno de los procesos contractuales más largos y sensibles del sector eléctrico ecuatoriano. El documento fue suscrito por Sheng Mingzhong, gerente del Proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro, y Pedro Luis Rodríguez, subgerente del proyecto por parte de CELEC EP y administrador del contrato de ingeniería, procura y construcción (EPC), en representación del Estado ecuatoriano.

Embajador de China en Ecuador, representantes de Sinohydro, PowerChina y Celec, durante la firma del acuerdo.

Respaldo internacional y cierre del arbitraje

Este paso se concretó en cumplimiento del laudo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, notificado el 3 de abril de 2026, que aprobó el acuerdo alcanzado entre las partes para cerrar el arbitraje internacional.

El proceso contó además con la autorización y patrocinio de la Procuraduría General del Estado, lo que otorga sustento jurídico y legitimidad institucional al acuerdo.

Este cierre no solo pone fin a un litigio complejo, sino que abre una nueva fase enfocada en la gestión eficiente, la sostenibilidad operativa y la proyección de largo plazo de la central hidroeléctrica más importante del país.

El Estado mantiene control total sobre Coca Codo Sinclair

Uno de los puntos clave del acuerdo es que la recepción definitiva no implica ninguna cesión de la central ni pérdida de control por parte del Estado ecuatoriano.

Por el contrario, Ecuador mantiene la rectoría, supervisión y defensa de sus intereses sobre Coca Codo Sinclair, considerada una infraestructura estratégica para la seguridad energética nacional.

En ese marco, las garantías contractuales —incluidas las de sustitución de retención y de buen funcionamiento— permanecerán bajo custodia de CELEC EP y estarán sujetas a ejecución conforme a lo establecido en el contrato.

Seguridad energética y estabilidad institucional

La firma de este documento se inscribe en un contexto de alta sensibilidad para el sistema eléctrico ecuatoriano, marcado por desafíos estructurales, reducción de caudales y presión sobre la capacidad de generación.

En este escenario, Coca Codo Sinclair continúa siendo un pilar fundamental para el abastecimiento energético del país, con capacidad instalada de hasta 1.500 MW, lo que la convierte en la principal fuente de generación hidroeléctrica del Ecuador.

El Gobierno Nacional ha señalado que garantizar la seguridad energética, proteger los recursos públicos y asegurar el funcionamiento eficiente de las infraestructuras estratégicas son prioridades centrales de su gestión. FIN