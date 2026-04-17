Ecuador cae ante Argentina en semifinales del Sudamericano Sub-17, pero clasifica al Mundial

La Tri juvenil luchó, pero no logró sostener el empate y jugará por el tercer lugar ante Brasil

La selección de Ecuador quedó fuera de la final del Sudamericano Sub-17 tras caer 3-1 frente a Argentina en semifinales.

Pese a la derrota, el combinado nacional aseguró su clasificación a la Copa del Mundo Sub-17 que se disputará en noviembre en Qatar, cumpliendo uno de sus principales objetivos.

Un partido que se definió en los minutos finales

El encuentro comenzó cuesta arriba para Ecuador, con un gol tempranero de Facundo Salinas a los 10 minutos.

La reacción llegó en el segundo tiempo gracias a Hólger Quintero, quien igualó el marcador desde el punto penal al minuto 62, tras una falta cometida sobre él mismo.

Sin embargo, cuando el partido parecía abierto, Argentina golpeó en el cierre: Juan Cruz marcó al minuto 80.

Emiliano Barrionuevo selló el 3-1 al 87El desgaste físico y la eficacia rival terminaron inclinando el resultado.

Ecuador ya tiene boleto al Mundial Sub-17

Más allá del resultado, la Tricolor juvenil logró un hito importante: clasificar al Mundial Sub-17.

El torneo se jugará en noviembre en Qatar y reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo, lo que representa una vitrina clave para las nuevas figuras del fútbol ecuatoriano.

El próximo reto: Brasil por el tercer lugar

Ahora, Ecuador deberá enfocarse en cerrar el torneo con un triunfo cuando enfrente a Brasil por el tercer puesto del campeonato.

El partido se disputará el domingo y representa una nueva oportunidad para subir al podio y confirmar el buen nivel mostrado durante el certamen.

Un proceso que ilusiona al fútbol ecuatoriano

La participación de Ecuador en este Sudamericano deja señales positivas: Competitividad ante potencias regionalesAparición de nuevos talentos.

Clasificación al Mundial Aunque el título deberá esperar, el proceso juvenil sigue consolidándose como una base clave para el futuro de la selección absoluta.

Con información de El Universo