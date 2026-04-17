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Cuba está «lista» frente a cualquier agresión militar 
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April 17, 2026

Cuba está «lista» frente a cualquier agresión militar 

  • abril 17, 2026
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El presidente de Cuba ha prometido que el país caribeño se defenderá si Estados Unidos lanza un ataque militar.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , aseguró este jueves (16.04.2026) que su país está «listo» para afrontar una agresión militar de Estados Unidos y reafirmó el carácter «socialista» del Estado cubano con motivo del 65º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

«El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar», declaró el jefe de Estado.

«No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla», añadió Díaz-Canel en un discurso pronunciado ante varios kilómetros de personas reunidas en el centro de La Habana para celebrar la victoria en la batalla de Bahía de Cochinos.

Entre el 15 y el 19 de abril de 1961, unos 1.400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA desembarcaron en Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar al gobierno de Fidel Castro.

La operación fue lanzada tras la puesta en marcha por La Habana de una reforma agraria y de una amplia campaña de nacionalizaciones de tierras y empresas estadounidenses.

Washington, opuesto al gobierno cubano desde su llegada al poder en 1959, intensificó en enero pasado su presión económica al bloquear todo el suministro de hidrocarburos a la isla, justo después de haber derrocado a su principal aliado, el dirigente venezolano Nicolás Maduro.

«Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica: el de Cuba como Estado fallido (…) Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado», continuó el jefe de Estado. «Seguimos siendo una revolución socialista en las propias narices del imperio», añadió, en referencia a su poderoso vecino.

Con información de DW

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