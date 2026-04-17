China multa a 7 plataformas de comercio electrónico con 3.597 millones de yuanes por infracciones relacionadas con entrega de comida a domicilio

BEIJING, El máximo regulador del mercado de China anunció hoy viernes que ha impuesto una multa de 3.597 millones de yuanes (unos 524 millones de dólares) a siete importantes plataformas de comercio electrónico por su implicación en una serie de casos de «tiendas fantasma» de entrega de comida a domicilio y violaciones a la seguridad alimentaria.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado declaró en un comunicado que las decisiones de sanción administrativa fueron impuestas a Pinduoduo, Meituan, JD.com, Ele me (ahora renombrado como Taobao Flash Sale), Douyin, Taobao y Tmall de acuerdo con las leyes de seguridad alimentaria y comercio electrónico de China.

Se ha ordenado a estas plataformas rectificar sus acciones y suspender la incorporación de nuevas tiendas de pastelerías durante períodos de entre tres y nueve meses, según informó la administración.

Además, los representantes legales y los responsables de seguridad alimentaria de las siete empresas fueron multados colectivamente con 19,6874 millones de yuanes por no cumplir plenamente con sus obligaciones en la gestión de la seguridad alimentaria.

La administración señaló que las investigaciones han descubierto que estas empresas no revisan estrictamente las licencias de los vendedores de alimentos que operan en sus plataformas, incumpliendo así su deber legal de verificar las calificaciones de los vendedores.

Asimismo, agregó que estas plataformas también celebran acuerdos de cooperación con plataformas de transferencia de pedidos, a pesar de saber, o de que se esperaba que supieran, que tales perjudicarían los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La administración destacó que, tan pronto como se iniciaron las investigaciones, había instruido de inmediato a estas plataformas para que realizaran rectificaciones oportunas, y desde entonces todas ellas han eliminado las «tiendas fantasma» no aprobadas y han cesado su cooperación con las plataformas de transferencia de pedidos relacionadas.

Con información de Xinhua