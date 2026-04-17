Gobierno asegura que Mazar está abastecido pese a cortes de luz en Ecuador

Embalse clave se mantiene por encima de niveles de 2024 mientras crecen dudas por apagones recientes

En medio de los recientes cortes de energía en varias ciudades del país, el Gobierno de Ecuador insiste en que no existe un problema de generación eléctrica.

Las autoridades aseguran que el embalse de Mazar, el más importante del sistema, se encuentra en niveles superiores a los registrados en 2024, lo que garantizaría la estabilidad del suministro.

Generación eléctrica: hidroeléctricas lideran el sistema

De acuerdo con el reporte del Operador Nacional de Electricidad, este 16 de abril de 2026 el 72,3 % de la energía del país provino de fuentes hidroeléctricas.

Las principales centrales fueron: Coca Codo Sinclair, con el 40 %Paute Molino, con el 19 %

A estas se suman: Minas San Francisco (12 %)Sopladora (11 %) Delsitanisagua (8 %)

Estas cifras reflejan una alta dependencia de la generación hídrica, que sigue siendo el pilar del sistema energético ecuatoriano.

Mazar: niveles por encima de años críticos

El embalse de Mazar registra niveles significativamente superiores a los de años de crisis energética.

Según datos oficiales:En abril de 2026, el promedio alcanza los 2.140,98 m.s.n.m.

En 2024, el promedio fue de 2.117,52 m.s.n.m.

Esto representa más de 23 metros adicionales de reserva hídrica frente a uno de los años más complejos para el sistema eléctrico nacional.

La ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que el embalse se mantiene en alrededor del 61 % de su capacidad, con niveles controlados y manejo eficiente del recurso.

El rol del Complejo Paute Integral

Mazar forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, junto a Paute Molino y Sopladora.

En conjunto, estas centrales aportan más de 1.700 megavatios al sistema nacional, siendo clave para la seguridad energética del país.

El embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos y se alimenta de ríos como el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara, cuyos caudales se mantienen en niveles normales.

Gobierno descarta crisis energética

El presidente Daniel Noboa afirmó que el manejo de los embalses ha sido adecuado durante este año.

Según explicó, abril es un mes en el que normalmente disminuyen los niveles de agua, pero actualmente estos se mantienen dentro e incluso por encima del promedio de los últimos cinco años.

Además, destacó condiciones favorables en otras fuentes, como el caudal de Coca Codo Sinclair y la generación eólica, que supera los 50 MW.

¿Por qué hay cortes de luz si hay suficiente energía?

Pese a los niveles positivos en generación, los cortes eléctricos registrados han generado incertidumbre en la población.

El Gobierno insiste en que estos no responden a falta de energía, lo que abre interrogantes sobre posibles fallas en distribución, mantenimiento o gestión del sistema eléctrico.

Este contraste entre cifras oficiales y la experiencia ciudadana mantiene el debate abierto.

Con información de El Universo