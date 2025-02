Nuevas revelaciones detallan que el caso judicial contra el expresidente de la República y líder del movimiento de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se forjó en función de inhabilitarle como posible candidato a la vicepresidencia en el año 2021.

Un video, publicado en las redes sociales de Correa y la Revolución Ciudadana, muestra cómo la periito Alexandra Mantilla fue obligada a cambiar la acusación contra el ex mandatario, que en principio estaba basada en la conclusión por delitos de delincuencia organizada.

Posteriormente, Mantilla cambió, bajo presión, la conclusión por delito de cohecho contra Correa, al ser esta una de las pocas figuras que pueden juzgarse en ausencia.

“Por qué rayos me hacen cambiar algo que estaba, de hecho me dijeron delincuencia organizada, y mi conclusión dice eso, y de repente me toco con el, la orden, la contraorden de que no, que ahora no es delincuencia organizada, que es cohecho”, expresa Mantilla en el material audiovisual inédito.

“Ya entrábamos a elecciones, ya estábamos a puertas de una elección, y la única manera que tenían de sacarle al expresidente Correa, del panorama político de elecciones, era teniendo una sentencia en su caso”, añade la perito en su declaración.

El expresidente Correa ha denunciado en múltiples oportunidades que la trama judicial en su contra obedece a una persecusión política sin precedentes; de la cual es víctima junto a otros militantes de la Revolución Ciudadana.

De acuerdo con el ex jefe de Estado ecuatoriano, este proceso forma parte del llamado lawfare, la judicialización de la política a la que recurre la derecha latinoamericana para inhabilitar a políticos de izquierda o progresistas.

De esta forma se le mantiene abierto a Correa un proceso judicial en Ecuador por supuestamente liderar un esquema de corrupción durante su Gobierno (2007-2017), el cual manejaba, según la causa sesgada, mediante influjo psíquico.

«Hemos sido víctimas de la más brutal persecución de los tiempos modernos en Ecuador al menos, pero yo diría en América Latina, el famoso lawfare, la guerra jurídica (…) El vicepresidente de la República sin ninguna prueba, está enterrado en una prisión de máxima seguridad, la más segura del país (…) Si se supone que es un corrupto. ¿Por qué lo tiene en una cárcel de máxima seguridad?”, señaló Correa en etrevista con el periodista y presentador de televisión español, Pablo Iglesias, el pasado 9 de enero.