Suben los combustibles y crece la tensión: Conaie advierte que Ecuador no puede aceptar más costo de vida

El aumento del precio de los combustibles en Ecuador vuelve a encender el debate social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cuestionó la medida del gobierno de Daniel Noboa y advirtió que el encarecimiento de la vida no puede seguir trasladándose a las familias.

Conaie rechaza el alza y advierte impacto inmediato

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emitió un comunicado en el que critica el incremento de los combustibles vigente desde el 12 de abril de 2026.

Según la organización, el aumento de 14 centavos por galón tiene un efecto directo en la economía cotidiana: eleva los costos de transporte, producción, alimentos y servicios básicos.

“El encarecimiento de la vida no puede seguir normalizándose”, señaló la Conaie, marcando una postura firme frente a la política económica actual.

Críticas al Gobierno y al FMI

La organización indígena responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el ajuste en los precios.

De acuerdo con su pronunciamiento, la medida responde a un proceso de eliminación de subsidios sin mecanismos suficientes para proteger al transporte popular ni a la producción campesina.

La Conaie advierte que este modelo económico traslada el peso de la política fiscal directamente a los hogares, especialmente a los sectores más vulnerables.

¿Por qué subieron los combustibles en Ecuador?

El incremento responde a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 308, que establece un esquema de estabilización de precios para reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

Los nuevos precios por galón son:

Gasolina Extra y Ecopaís: $3,024

Diésel premium: $2,962

Gasolina Súper: $4,57 (el mayor incremento reciente)

Este sistema permite ajustes mensuales dentro de bandas, lo que ha generado preocupación por aumentos sostenidos en el costo de vida.

Recuerdo de protestas y advertencia social

El pronunciamiento de la Conaie se da en un contexto marcado por antecedentes recientes de movilización social.

El último paro indígena, con epicentro en provincias como Imbabura y el norte de Pichincha, se originó precisamente por la eliminación de subsidios al diésel.

Aunque en esta ocasión no se han anunciado protestas, la organización dejó abierta una advertencia: si no se corrige el rumbo económico, las consecuencias sociales podrían profundizarse.

Exigen medidas para proteger a la población

La Conaie planteó la necesidad de acciones urgentes para:

Proteger al transporte popular

Fortalecer la producción campesina

Revisar el esquema actual de precios de los combustibles

Además, insistió en que el país no puede sostener un incremento continuo del costo de vida sin políticas de compensación efectivas.

Contexto: presión económica y malestar social

El aumento de combustibles se produce en un escenario de presión económica para los hogares ecuatorianos, donde el costo de vida sigue en ascenso.

Analistas advierten que el precio de la energía tiene un efecto multiplicador en toda la economía, por lo que estos ajustes pueden traducirse rápidamente en inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Con información de Expreso