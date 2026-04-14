Fiscalía en disputa: veeduría pide que José De la Gasca se retire del concurso por “ética”

La designación del nuevo Fiscal General del Estado entra en una fase crítica en Ecuador. La veeduría ciudadana del concurso cuestionó la postulación de José De la Gasca por falta de independencia y experiencia, en medio de renuncias internas y tensiones políticas que rodean el proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Crisis en la veeduría ciudadana: reconfiguración tras renuncias

La veeduría ciudadana del concurso para Fiscal General atraviesa una crisis institucional tras la salida de siete de sus integrantes, incluida su anterior directiva.

Este 13 de abril de 2026 se oficializó su reorganización con la elección de nuevas autoridades, encabezadas por Guido Egas como coordinador.

Egas, quien participó previamente en procesos como el concurso de la Contraloría en 2023, asumió el cargo con una postura crítica frente a lo que calificó como irregularidades en la fase de admisibilidad.

Los cuestionamientos a José De la Gasca

El principal foco de tensión se centra en la candidatura de José De la Gasca, exministro de Gobierno y figura vinculada al entorno del presidente Daniel Noboa.

Según la veeduría, su postulación presenta dos problemas centrales:

Falta de experiencia legal suficiente para el cargo

Dudas sobre su independencia frente al poder Ejecutivo

Egas fue enfático al señalar que, por razones éticas, los candidatos con vínculos políticos directos deberían retirarse del proceso para garantizar transparencia.

Debate sobre independencia y transparencia en la Fiscalía

El concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política.

La Fiscalía es uno de los organismos clave en el sistema institucional ecuatoriano, con capacidad para investigar casos de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto.

Por ello, la independencia del próximo Fiscal General se ha convertido en el eje del debate público, especialmente ante cuestionamientos sobre posibles interferencias políticas.

Un proceso bajo presión política

Las declaraciones de la veeduría se producen en un escenario donde crecen las alertas sobre la transparencia del proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Sectores ciudadanos y analistas advierten que la designación del Fiscal podría convertirse en un punto de disputa política, con implicaciones directas en la institucionalidad del país.

Contexto: tensiones institucionales en aumento

Este proceso coincide con un momento de alta tensión institucional en Ecuador, marcado por debates sobre el rol de los organismos de control y su independencia frente al poder político.

La controversia alrededor de la candidatura de De la Gasca no solo refleja un cuestionamiento individual, sino también una discusión más amplia sobre la calidad del sistema de designación de autoridades.

Con información de Diario Expreso