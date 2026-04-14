Ferrocarril China-Laos gestiona más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros

KUNMING, El servicio internacional de pasajeros del Ferrocarril China-Laos ha gestionado más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros desde su inauguración hace tres años, informó China Railway Kunming Group.

El ferrocarril China-Laos ha registrado más de 800.000 viajes internacionales desde 2023, conectando destinos clave y consolidándose como una ruta estratégica para el turismo y la movilidad regional.Foto: Internet-Xinhua

Hasta hoy domingo, el servicio había operado más de 3.190 viajes, transportando a viajeros de más de 120 países y regiones.

El ferrocarril, que conecta destinos populares como Kunming, Xishuangbanna, Luang Prabang y Vientián, abarca más de 560 atracciones turísticas a lo largo de su ruta, por lo que se considera una «ruta dorada» para los viajes transfronterizos.

Desde su inauguración el 13 de abril de 2023, el servicio se ha convertido rápidamente en una de las opciones preferidas de las personas que viajan entre China y Laos.

Actualmente, cuatro trenes de pasajeros internacionales circulan diariamente entre Kunming y Vientián.

Cada uno ofrece 420 asientos transfronterizos, con un tiempo de traslado de aproximadamente nueve horas y 36 minutos desde la Estación Ferroviaria Sur de Kunming hasta Vientián.

Confirmado.net – Xinhua