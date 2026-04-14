Urgente!

Viktor Orbán reconoce derrota en elecciones en Hungría
Ferrocarril China-Laos gestiona más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros
Suben los combustibles y crece la tensión: Conaie advierte que Ecuador no puede aceptar más costo de vida
Fiscalía en disputa: veeduría pide que José De la Gasca se retire del concurso por “ética”
April 14, 2026

Ferrocarril China-Laos gestiona más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros

  • abril 13, 2026
  • 0
  • 88
  • 1 Min Read

KUNMING, El servicio internacional de pasajeros del Ferrocarril China-Laos ha gestionado más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros desde su inauguración hace tres años, informó China Railway Kunming Group.

El ferrocarril China-Laos ha registrado más de 800.000 viajes internacionales desde 2023, conectando destinos clave y consolidándose como una ruta estratégica para el turismo y la movilidad regional.Foto: Internet-Xinhua

Hasta hoy domingo, el servicio había operado más de 3.190 viajes, transportando a viajeros de más de 120 países y regiones.

El ferrocarril, que conecta destinos populares como Kunming, Xishuangbanna, Luang Prabang y Vientián, abarca más de 560 atracciones turísticas a lo largo de su ruta, por lo que se considera una «ruta dorada» para los viajes transfronterizos.

Desde su inauguración el 13 de abril de 2023, el servicio se ha convertido rápidamente en una de las opciones preferidas de las personas que viajan entre China y Laos.

Actualmente, cuatro trenes de pasajeros internacionales circulan diariamente entre Kunming y Vientián.

Cada uno ofrece 420 asientos transfronterizos, con un tiempo de traslado de aproximadamente nueve horas y 36 minutos desde la Estación Ferroviaria Sur de Kunming hasta Vientián.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020