Viktor Orbán reconoce derrota en elecciones en Hungría

Con casi el 67% de los distritos escrutados, el partido Tisza, de Peter Magyar, se atribuye 137 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional, una mayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán , reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo (12.04.2026) frente a su rival conservador Peter Magyar, que prometió «un cambio del sistema».

«Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles. Para nosotros son dolorosos, pero inequívocos», dijo Orbán, quien ha dirigido el país centroeuropeo desde hace 16 años. «No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador», expresó.

Los comicios quedaron marcados por un récord de participación , lo que pudo haber sido favorable para la oposición, según analistas.

Magiar: «Recuperamos nuestra patria»

Por su parte, Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en los comicios. «Acaba de llamar para felicitarnos», escribió en redes sociales. «Juntos derrotamos el régimen de Orbán», afirmó el exmiembro del gobierno de 45 años a los miles de partidarios que lo vitoreaban en Budapest. «Liberamos a Hungría, recuperamos nuestra patria», aseveró.

Según los datos de la Oficina Electoral, tras el escrutinio del 85% de las papeletas, el partido Tisza de Magyar puede atribuirse 138 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara).

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