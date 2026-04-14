Urgente!

Presidente de Colombia anuncia que no habrá aranceles del $100 a Ecuador
Viktor Orbán reconoce derrota en elecciones en Hungría
Ferrocarril China-Laos gestiona más de 800.000 viajes transfronterizos de pasajeros
Suben los combustibles y crece la tensión: Conaie advierte que Ecuador no puede aceptar más costo de vida
April 14, 2026

Viktor Orbán reconoce derrota en elecciones en Hungría

  • abril 13, 2026
  • 0
  • 224
  • 2 Min Read

Con casi el 67% de los distritos escrutados, el partido Tisza, de Peter Magyar, se atribuye 137 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional, una mayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán , reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo (12.04.2026) frente a su rival conservador Peter Magyar, que prometió «un cambio del sistema».

«Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles. Para nosotros son dolorosos, pero inequívocos», dijo Orbán, quien ha dirigido el país centroeuropeo desde hace 16 años. «No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador», expresó.

Los comicios quedaron marcados por un récord de participación , lo que pudo haber sido favorable para la oposición, según analistas.

Magiar: «Recuperamos nuestra patria»

Por su parte, Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en los comicios. «Acaba de llamar para felicitarnos», escribió en redes sociales. «Juntos derrotamos el régimen de Orbán», afirmó el exmiembro del gobierno de 45 años a los miles de partidarios que lo vitoreaban en Budapest. «Liberamos a Hungría, recuperamos nuestra patria», aseveró.

Según los datos de la Oficina Electoral, tras el escrutinio del 85% de las papeletas, el partido Tisza de Magyar puede atribuirse 138 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara).

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024