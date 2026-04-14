Presidente de Colombia anuncia que no habrá aranceles del $100 a Ecuador

Bogotá, 14 abr (Sputnik).- El presidente Gustavo Petro se pronunció este lunes sobre la crisis comercial con Ecuador y descartó la imposición de aranceles totales, al tiempo que planteó medidas para fortalecer la producción nacional.

«No hay aranceles 100 por ciento ministra de comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia 0 por ciento entra. Todo lo que se produzca en Colombia, pero importábamos de Ecuador se produce en Colombia. Subsidio», anunció Petro en Ipiales (sur) durante un consejo de ministros.

El mandatario también hizo referencia a la necesidad de apoyar sectores productivos internos para enfrentar el impacto de las medidas ecuatorianas y planteó ajustes en la política agrícola y comercial.

«Ministra agricultura para que salga más barato porque sale más caro que todo lo que no que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel debe exportarse a Venezuela que lo están necesitando», señaló.

Petro insistió en la importancia de mantener la integración regional, pese a las tensiones actuales, y rechazó la posibilidad de romper mecanismos andinos.

«Todo la articulación con el pacto andino me dicen que no debo suspenderlo», indicó.

Asimismo, el jefe de Estado introdujo un componente político e histórico en su discurso, al referirse a la integración regional como un proyecto más amplio.

La crisis comercial entre Colombia y Ecuador se ha intensificado en 2026 tras la decisión ecuatoriana de imponer una «tasa de seguridad» a productos colombianos, que ha escalado hasta cerca del 50 por ciento en algunos casos, medida que Bogotá considera contraria a los acuerdos de la Comunidad Andina.

El Gobierno colombiano ha activado mecanismos jurídicos regionales y evalúa medidas económicas adicionales, mientras el conflicto comienza a impactar el comercio bilateral y pone en tensión los esquemas de integración en la región.

Con información de AGENCIA SPUTNIK