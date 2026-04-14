El petróleo sube ante bloqueo estadounidense en Ormuz

Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista, aunque cerraron por debajo de los 100 dólares, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, un día después del fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Tras alcanzar los 103,87 dólares durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4,37% hasta 99,36 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2,60%, hasta 99,08 dólares.

Mayor impacto para Irán

«Como la mayoría de los buques ya están bloqueados, la medida afectará principalmente a las exportaciones de petróleo iraní, que en gran parte se habían mantenido» durante la guerra iniciada el 28 de febrero, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

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