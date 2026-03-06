Sánchez: «Esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar” 

El mandatario dio las declaraciones en una conferencia de prensa.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar la réplica a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, con quien mantiene un tenso enfrentamiento desde que se negara a autorizar el uso de las bases militares en España para el ataque a Irán.

«Esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar», sostuvo este viernes. Tras afirmar que «respeta» a la presidencia de EE.UU. y admira a su pueblo, el mandatario español ha insistido en que la posición de su Gobierno «es clara» y que considera el ataque unilateral contra Teherán como «claramente fuera de la legalidad internacional».

«Creo que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso», dijo Sánchez en rueda de prensa en el marco una cumbre hispano-portuguesa.

El político europeo señaló que ya se están pagando las consecuencias del conflicto con el alza de los precios del petróleo y del gas, además «del número de víctimas, el dolor y el sufrimiento que ya en esta región se viene sufriendo desde hace muchos años».

«Una guerra que consideramos que es un error, una equivocación, pero que además no se ajusta al derecho internacional. Esa es la tranquilidad que tiene el Gobierno de España», ahondó.

Sánchez lidera dentro de la Unión Europea (UE) la posición más rotunda en contra del conflicto iniciado por los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero. Sin embargo, en las últimas horas ha recabado el respaldo de otros líderes del bloque, que han comenzado a criticar cada vez más la agresión militar, así como de otras latitudes.

El lunes, su anuncio de que no autorizaba el uso de sus bases militares de Rota y Morón de la frontera para los ataques de EE.UU. a Irán provocó la reacción de Trump, que amenazó al día siguiente con cortar todos los lazos comerciales con el país europeo.

Agresión a Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» que representaría el Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación. En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

