ARCH denuncia que defensas de Aquiles Alvarez y Fuelcorp presentaron recursos para impedir que audiencias del caso Triple A se instalen este sábado 7 de marzo

Los recursos legales son para pedir la nulidad del proceso, y la recusación y excusa de jueces.

La tarde de este jueves, 5 de marzo del 2026, se presentaron tres recursos nuevos que podrían postergar una vez más las audiencias de revisión de medidas cautelares y de juzgamiento de Aquiles Álvarez, dentro del caso Triple A, previstas ambas para este sábado, 7 de marzo del 2026.

En la primera, la Fiscalía General buscaría pedir prisión preventiva contra Alvarez por las faltas en el cumplimiento del uso del grillete electrónico que se le impuso en esta causa en la que se procesa el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. En la segunda, se iniciará la etapa de juicio contra el alcalde y otras 21 personas naturales y jurídicas.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) denunció que la defensa del alcalde y de la principal empresa implicada, Fuelcorp, buscan una vez más “llenar al tribunal de papeleo injustificado para dilatar el proceso” que ya acumula 14 diferimientos de audiencias en diferentes etapas procesales.

Christian Puente, director ejecutivo de la agencia, indicó en su cuenta de la red social X, que tanto Alvarez como la mencionada empresa ejecutan “tácticas dilatorias 2.0″.

“Estamos a 48 horas de la audiencia y, como siempre, aparece la creatividad de los procesados: dilatar el juicio”, indicó.

Luego expuso una “cronología o minuto a minuto” de la presentación de los recursos legales:

“14h07: Fuelcorp pide excusa de juez del Tribunal.

15h42: A.A. (Aquiles Alvarez) pide nulidad para cambiar los jueces.

15h56: A.A. demanda la recusación a juez del Tribunal».

Puente hizo un llamado al recientemente conformado Tribunal a actuar con firmeza rechazando estas tácticas dilatorias.

El Tribunal de Juzgamiento del caso quedó integrado este jueves 5 por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona.

“La justicia se defiende en audiencia, lo demás es solo una forma de comprar tiempo. El Tribunal debe actuar con firmeza, rechazar toda forma de dilación e instalar la Audiencia”, dijo Puente en X. (I)

