March 6, 2026

Estos son los equipos clasificados hasta ahora a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

  • marzo 6, 2026
Deportivo Cuenca goleó anoche 3-0 a Libertad FC y aseguró su boleto para el torneo. 

Con la goleada 3-0 que le propinó anoche a Libertad FC, Deportivo Cuenca aseguró su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y con ello se metió entre los once clasificados hasta el momento.

Y este jueves, 5 de marzo, otro equipo ecuatoriano se meterá entre los clasificados. El elegido saldrá del duelo entre Orense y Macará en el estadio 9 de Mayo, de Machala, que se jugará desde las 21:00.

Adicionalmente, este jueves se disputarán los siguientes partidos:

  • Nacional vs. Recoleta
  • Boston River vs. Racing
  • América de Cali vs. Bucaramanga
  • Cienciano vs. Melgar

Con ello quedarán definidos hoy 16 clasificados a la fase de grupos del torneo.

Otros cuatro clasificados serán los equipos que resulten perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores.

En dicha instancia está en pelea Barcelona SC, que el martes anterior empató a 1 con Botafogo en el estadio Monumental Banco Pichincha. La revancha se jugará en Río de Janeiro el próximo martes.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se desarrollará el jueves 19 de marzo. (D)

Confirmado.net – El Universo

