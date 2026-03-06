Urgente!

ARCH denuncia que defensas de Aquiles Alvarez y Fuelcorp presentaron recursos para impedir que audiencias del caso Triple A se instalen este sábado 7 de marzo
Cuba reconecta su red eléctrica tras largo apagón

Dos tercios de la isla estuvieron sin suministro de energía más de 20 horas debido a una avería que afectó a la principal central termoeléctrica del país.

Cuba logró reconectar su red eléctrica la madrugada de este jueves (03.05.2026), un día después de un nuevo apagón masivo que afectó a dos tercios de la isla , incluida La Habana , anunció el Ministerio de Energía y Minas. Si bien el centro y el oeste del país recuperaron el servicio, todavía amplias zonas del país seguían sin poder acceder al suministro eléctrico, tras más de 20 horas.

«A las 05:01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, desde Guantánamo hasta Pinar Del Río», provincias en los extremos este y oeste de la isla, informó el ministerio en X (Twitter). «Continúa la incorporación de unidades de generación (eléctrica)» para que la corriente siga llegando a la población, precisó el gobierno. El corte afectó a unas 6 millones de personas.

Según las primeras informaciones, una avería provocó una desconexión «inesperada» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el principal de la isla. La estatal Unión Eléctrica (UNE) explicó que el encendido de varias centrales térmicas ha llevado al sistema a poder generar a primera hora de la mañana 590 megavatios, una cantidad que cubre una fracción de las necesidades del país.

Cortes constantes

La red eléctrica cubana sufre regularmente cortes de suministro debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024. Además, los cubanos soportaron un diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Los apagones se han agravado desde que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista, lo que ha obligado a La Habana a adoptar drásticas medidas de ahorro.

