March 6, 2026

«No es MAGA»: Trump ‘expulsa’ a Tucker Carlson de su movimiento

Carlson, quien apoyó a Trump en su campaña para regresar al poder, expresó previamente que los ataques a Irán son «absolutamente repugnantes y malvados”

Donald Trump expulsó a Tucker Carlson de su movimiento MAGA (‘Make America Great Again’) tras las reiteradas críticas del periodista a la política exterior de la actual Administración, especialmente a la agresión a Irán ordenada por el mandatario estadounidense.

«Tucker ha perdido el rumbo»declaró el líder republicano al reportero Jonathan Karl de ABC News. «Lo sabía desde hace mucho tiempo, y él no es MAGA», continuó, enfatizando que su movimiento está «salvando» a EE.UU.

«MAGA es Estados Unidos primero, y Tucker no es nada de eso«, enfatizó, y concluyó que el periodista «no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo«.

Carlson, quien apoyó a Trump en su campaña para regresar al poder, expresó previamente que los ataques a Irán son «absolutamente repugnantes y malvados». «La verdad es, y como estadounidense orgulloso es difícil decirlo, […] que aquí EE.UU. no tomó la decisión. La tomó Benjamín Netanyahu», aseveró en otras declaraciones.

Confirmado.net – RT

