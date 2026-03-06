Xi saluda a las mujeres en vísperas del Día Internacional de la Mujer

BEIJING, El presidente chino, Xi Jinping, extendió hoy viernes sus saludos festivos y sus mejores deseos a las mujeres de la totalidad de los grupos étnicos y de todos los ámbitos de la vida de China, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus felicitaciones y mejores deseos a las mujeres de todos los grupos étnicos y sectores del país antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Foto: Internet-Xinhua

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, envió sus saludos durante su asistencia a una reunión conjunta grupal en la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor político del país.

Confirmado.net – Xinhua