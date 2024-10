Rusia no participará en “una segunda cumbre de paz” ucraniana, dice jefa del Senado

Dusambé, Rusia no participará en “una segunda cumbre de paz” ucraniana, porque en eventos similares no se aborda el fin del conflicto, declaró la presidenta del Consejo de la Federación ruso (Senado), Valentina Matvienko.

Últimamente, el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, volvió a abogar por utilizar su ‘fórmula de paz’ para resolver la crisis, pidió preparar una “segunda cumbre de paz” en Ucrania, sin concretar su agenda, e invitó a China, Brasil, los países de Asia, América Latina, Estados Unidos y otros a participar en la cumbre.

“No se trata de las negociaciones, no se trata del cese de la confrontación (…) Por lo tanto, no estamos absolutamente interesados, en si se celebra la cumbre, no participaremos en reuniones similares”, dijo Matvienko ante la prensa.

El miércoles, el embajador ucraniano en Turquía, Vasili Bóndar, afirmó que su país espera celebrar una cumbre con la participación de Rusia pero sin negociaciones bilaterales entre Kiev y Moscú.

A su vez, la asesora del jefe de la oficina de Zelenski, Darya Zarivnaya, comunicó que en octubre se llevarán a cabo conferencias temáticas sobre la llamada ‘fórmula de paz’ de Zelenski, después de las cuales, se decidirá cuándo tendrá lugar la segunda cumbre sobre Ucrania.

Rusia realiza desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de “un genocidio por parte del régimen de Kiev” y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

