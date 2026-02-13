El Kremlin aseguró que no desea una escalada con los Estados Unidos, con el que apenas comercia, debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba, en medio del bloqueo petrolero a la isla.

«Nosotros no querríamos ninguna escalada, pero, por otra parte, a día de hoy nosotros ( Rusia y EE.UU.) no tenemos casi ningún tipo de intercambio comercial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov respondió así a la cuestión de si Moscú teme la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos , Donald Trump .

«Todos estos días hablamos a diferentes niveles, estamos en contacto con los amigos cubanos y tratamos las variantes para ayudarlos», dijo. A su vez, en respuesta a una pregunta de la agencia EFE sobre el pronto envío de una partida de crudo a la isla, respondió que el Kremlin se abstiene de hablar de ello públicamente «por obvias razones».

Rusia ha denunciado desde principios de año el apresamiento de varios de sus petroleros, algunos de ellos a manos de los guardias costas estadounidenses. La conocida como ‘flota fantasma’ rusa ha permitido a Moscú eludir las sanciones occidentales a la exportación de petróleo de Rusia.

Petróleo ruso «en calidad de ayuda humanitaria»

Fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron este jueves (12.02.2026) al diario Izvestia que Moscú «prevé el suministro en breve» de una partida de petróleo y productos petroleros «en calidad de ayuda humanitaria». Rusia envío por última vez crudo a la isla (100.000 toneladas) en febrero de 2025 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin .

«Las acciones de fuerzas externas, que buscan la agudización de la crisis energética en Cuba, lo que incluye la suspensión de las comunicaciones aéreas con la isla, están dirigidas a, entre otras cosas, provocar el descontento de la población y la incomodidad de los ciudadanos extranjeros», dijo este jueves María Zajárova, portavoz rusa de Exteriores.

Rusia detiene el turismo a Cuba

Rusia, que ha recomendado a sus nacionales que no viajen a la isla, ha apoyado desde el principio al régimen cubano y descartó que pueda ocurrir lo mismo que con el líder venezolano, Nicolás Maduro .

«Pedimos a todos los que planean viajar a ese país que tengan en cuenta la situación creada, a la vista de las recomendaciones del Ministerio de Economía de Rusia», dijo Zajárova.

El ministerio ruso de Economía recomendó a los ciudadanos rusos «abstenerse de viajar a Cuba con fines turísticos hasta la normalización de la situación». Además, Economía pidió a los turoperadores y agencias turísticas a que suspendan los servicios, las ventas de billetes y los viajes con destino a Cuba.

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña, según informó el miércoles la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia. Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

Bloqueo petrolero de EE.UU. UU. una cuba

El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asiento petrolero de Estados Unidos.

Cuba se encuentra en crisis tras la suspensión, ordenada por Estados Unidos, de los envíos de petróleo desde Caracas, tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el mes pasado.

El Gobierno cubano anunció el 6 de febrero medidas de emergencia para abordar la crisis energética de la isla, incluyendo una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible.

El presidente Donald Trump también emitió una orden ejecutiva que permite a su país imponer aranceles a los países que venden petróleo a La Habana, considerada como una «amenaza» a la seguridad de EE.UU. UU.

