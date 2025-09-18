Urgente!

¿Receta ancestral? Esta simple semilla podría frenar el envejecimiento y prevenir enfermedades
¿Receta ancestral? Esta simple semilla podría frenar el envejecimiento y prevenir enfermedades

La ingesta diaria de este suplemento alimenticio demostró incidir positivamente en cinco biomarcadores inflamatorios relacionados con la edad.

Los suplementos de extracto de cacao podrían ralentizar el proceso de envejecimiento inflamatorio y, al mismo tiempo, prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas con la edad, incluso afecciones cardiovasculares, aseveró la organización estadounidense Massachusetts General Brigham.

Ya antes se había demostrado que los flavonoles, compuestos vegetales presentes en el grano de cacao y otros alimentos, contribuyen a la disminución de los biomarcadores de inflamación.

Ahora, en una nueva investigación, se recolectaron y analizaron muestras de sangre de más de 500 participantes para analizar cómo la suplementación diaria de cacao afecta a cinco biomarcadores inflamatorios relacionados con el envejecimiento.

El beneficio oculto del cacao

Los investigadores se enfocaron en medir la proteína proinflamatoria hsCRP, considerada como un indicador de la inflamación crónica y de riesgo cardiovascular. Tras un seguimiento de dos años, se observó que los participantes que recibieron suplementos de cacao experimentaron una disminución anual de 8,4 % en los niveles de hsCRP.

Este hallazgo, publicado en la revista Age and Ageing, sugiere que el potencial antiinflamatorio del cacao podría explicar los efectos cardioprotectores observados en un ensayo anterior conocido como COSMOS, donde los participantes experimentaron una reducción de 27 % en la mortalidad por enfermedades cardíacas.

En particular, se detectó una pequeña disminución de la proteína proinflamatoria IL-6 en mujeres, pero no en hombres. También se observó un aumento en los niveles de la proteína inmunomediadora IFN-γ, lo que podría apuntar a un efecto del cacao en el sistema inmunitario.

El equipo científico detalló que continuará evaluando cómo el cacao y los suplementos multivitamínicos pueden reducir la inflamación severa y otros importantes problemas de salud vinculados al envejecimiento.

«Este estudio exige que se preste más atención a las ventajas de los alimentos de origen vegetal para la salud cardiovascular, incluyendo los productos de cacao ricos en flavonoides», señaló el investigador Howard Sesso.  

Confirmado.net – RT

