La IA toma el escenario: esta legendaria cantante volverá a actuar póstumamente 

Ecuador en tensión: Conaie convoca a un paro nacional indefinido contra el Decreto 126 y rechaza la consulta popular
Los herederos de una famosa intérprete estadounidense preparan una gira musical por siete ciudades del país. 

Los herederos de la compositora y cantante estadounidense Whitney Houston preparan un proyecto musical para que la fallecida intérprete vuelva a los escenarios con una gira que han acordado hacer realidad con la empresa de inteligencia artificial Moises.

La propuesta es llevar a los fanáticos de Houston una experiencia de conciertos hasta el momento programados en siete ciudades de EE.UU., a través de una colaboración que incluye también la participación de las compañías Primary Wave Music y Park Avenue Artists, informó este martes el semanario estadounidense Variety.

Según el medio, la experiencia consiste en que la voz de la intérprete, extraída de sus grabaciones originales mediante la plataforma de creación musical Moises, acompañe a las presentaciones de orquestas sinfónicas en vivo, que también tocarán material inédito de la artista.

«Tuvimos que aislar la voz de Whitney de las grabaciones completamente mezcladas sin comprometer la fuerza emocional de su interpretación. Un concierto como este simplemente no habría sido posible hace cinco años, antes de que la tecnología de separación de voces alcanzara la precisión y fidelidad que ahora podemos ofrecer», dijo Geraldo Ramos, director ejecutivo de Moises.

Por su parte, Pat Houston, cuñada de la cantante y presidenta de Whitney Houston Enterprises, comentó que los socios del proyecto «elevaron la idea con el corazón, el cuidado y la excelencia creativa que Whitney siempre encarnó. El resultado es algo verdaderamente especial: un regalo para sus fans de toda la vida y una poderosa introducción para una nueva generación que descubre su voz».

En 2020, los herederos de Whitney Houston también organizaron una serie de polémicos conciertos internacionales en los que la fallecida cantante era recreada con un holograma obra de la compañía BASE Hologram. Aunque muchos fanáticos disfrutaron la experiencia, otros criticaron la iniciativa al considerar que no le rendía homenaje a Houston, sino que se aprovechaba de su fama para ganar dinero.

Los primeros conciertos de esta nueva gira se celebrarán el 20 y 21 de septiembre en Cincinnati, luego, el 11 de octubre en Wilmington (Carolina del Norte), el 25 de octubre en Thousand Oaks (California), el 8 de noviembre en Carmel (Indiana), el 15 de noviembre en Waukegan (Illinois), el 21 de noviembre en Palm Desert (California) y el 22 de noviembre en Mesa (Arizona).

Confirmado.net – RT

