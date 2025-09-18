Urgente!

Ecuador en tensión: Conaie convoca a un paro nacional indefinido contra el Decreto 126 y rechaza la consulta popular
La IA toma el escenario: esta legendaria cantante volverá a actuar póstumamente 
¿Receta ancestral? Esta simple semilla podría frenar el envejecimiento y prevenir enfermedades
Copa Libertadores 2025: Liga de Quito y São Paulo se enfrentan en un duelo de cuartos de final con gran diferencia de valor de plantillas
September 18, 2025

Ecuador en tensión: Conaie convoca a un paro nacional indefinido contra el Decreto 126 y rechaza la consulta popular

  • septiembre 18, 2025
  • 0
  • 117
  • 2 Min Read

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió este jueves 18 de septiembre de 2025 convocar a un paro nacional inmediato e indefinido, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 126.

La decisión fue adoptada en la asamblea extraordinaria realizada en la Casa del Indígena, sede del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich). El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, informó que la medida se mantendrá hasta que el Gobierno derogue el decreto y atienda las demandas planteadas.

Entre las resoluciones, la Conaie destacó:

  • Exigir la derogatoria inmediata del Decreto 126 por encarecer transporte, alimentos y producción.
  • Rechazar la represión y la criminalización de la protesta social.
  • Oponerse al extractivismo y la expansión petrolera.
  • Rechazar la consulta popular y la propuesta de Asamblea Constituyente del presidente Daniel Noboa.
  • Declarar el estado de excepción comunitaria en los territorios indígenas y activar guardias comunitarias.

Frente a este anuncio, el presidente Noboa advirtió que los líderes gremiales que presionen a las comunidades con medidas como cortar el acceso al riego para forzar su participación en las protestas serán denunciados por terrorismo y podrían enfrentar hasta 30 años de prisión.

La tensión política y social crece mientras las bases indígenas definen las acciones concretas que marcarán el inicio del paro nacional indefinido.

FIN

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020