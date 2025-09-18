Copa Libertadores 2025: Liga de Quito y São Paulo se enfrentan en un duelo de cuartos de final con gran diferencia de valor de plantillas

El partido entre albos y el soberano no solo define quién avanzará a semifinales, sino también refleja la brecha económica y de recursos entre ambos equipos.

Este jueves, 18 de septiembre, Liga de Quito recibirá a São Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 17:00, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Más allá del historial y la actualidad deportiva, un dato que llama la atención es la diferencia en el valor de mercado de ambos equipos.

La plantilla de Liga de Quito, valorada en 16,70 millones de euros, según Transfermarkt, representa un equipo competitivo y sólido, aunque con recursos más limitados que su rival.

Los albos llegan motivados tras liderar el grupo C en la fase de grupos de la Libertadores y eliminar a Botafogo (actual campeón) en octavos de final con un global de 2-1, demostrando capacidad de reacción en momentos clave.

En la Liga Ecuabet ocupan actualmente la tercera posición, con 48 puntos, teniendo un campeonato irregular y un cambio repentino de técnico en el mes de junio. Pablo Vitamina Sánchez renunció y en su reemplazo llegó Tiago Nunes.

En cambio, São Paulo cuenta con una plantilla valorizada en 89,85 millones de euros (cinco veces lo que vale Liga de Quito), según Transfermarkt, lo que refleja no solo mayor inversión sino también profundidad y experiencia internacional.

El conjunto brasileño lideró el grupo D en la fase de grupos y eliminó a Atlético Nacional en octavos con un global de 2-0. Sin embargo, en el Brasileirão han tenido un desempeño irregular y se ubican séptimos, con 35 puntos tras 23 fechas, mostrando altibajos en su rendimiento doméstico. (D)

Confirmado.net-El Universo