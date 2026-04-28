‘Puerta a Rusia’ lanza un curso gratuito de ruso: todo lo que necesitas saber

En este curso se aprende ruso desde cero con diálogos breves, ejercicios cortos y atractivas lecciones en video que combinan lengua y cultura auténticas.

La versión en español ya está disponible. Respondemos las preguntas más frecuentes para que puedas empezar a aprender ruso desde cero.

La versión en español ya está disponible. Respondemos las preguntas más frecuentes para que puedas empezar a aprender ruso desde cero.

1. ¿Quién puede hacer este curso?

El curso está diseñado para principiantes absolutos, así que puedes empezar desde cero. Primero aprenderás el alfabeto y la fonética; después, la estructura del idioma y la gramática. Al finalizar, alcanzarás el nivel A1 (básico).

2. ¿El curso es gratuito?

Sí, es completamente gratuito. No se requiere ningún pago en ningún momento.

3. ¿Cuánto dura el curso?

La duración del curso depende de tu ritmo, ya que está pensado para el autoaprendizaje. Puedes estudiar cuando quieras, sin límite de tiempo.

4. ¿Cómo se realiza el seguimiento del progreso?

Para hacer un seguimiento de tu progreso, debes registrarte y crear una cuenta personal gratuita. Allí podrás ver el avance general del curso y el porcentaje completado.

Por ahora, no está disponible el seguimiento detallado por lecciones y unidades, pero estamos trabajando para incorporarlo.

5. ¿Puedo continuar desde la última lección que hice?

De momento, el curso no guarda automáticamente la última lección en la que te quedaste. Sin embargo, estamos trabajando para implementar esta opción. Mientras tanto, puedes añadir la página a favoritos o guardar un marcador en tu navegador. También puedes retomar el estudio desde cualquier lección anterior: como decimos en ruso, ¡la repetición es la madre del aprendizaje!

6. ¿Cómo puedo obtener un certificado?

Cuando completes todas las lecciones y unidades, podrás descargar un certificado digital emitido por ‘Puerta a Rusia’ desde tu cuenta personal.

7. ¿Es un certificado oficial?

El certificado de ‘Puerta a Rusia’ no es un documento académico oficial. Solo confirma que has completado el curso de nivel A1 en nuestra plataforma.

8. ¿Los errores afectan a la obtención del certificado?

No. Las respuestas incorrectas no influyen en la emisión del certificado. Puedes repetir las tareas tantas veces como quieras y repasar cualquier lección. El certificado se emitirá al completar el curso, independientemente de los errores.

9. ¿Cómo puedo escribir en ruso?

Si no tienes teclado ruso, no te preocupes. Puedes usar un teclado virtual o añadir el teclado ruso en la configuración de tu ordenador o teléfono.

10. ¿Solo está disponible el nivel A1?

Sí, por ahora el curso incluye solo el nivel para principiantes. Ya estamos preparando niveles más avanzados, incluido el A2.

11. No pude registrarme. ¿Qué debo hacer?

Durante el mantenimiento técnico, el registro puede fallar temporalmente. Si no puedes registrarte, escríbenos a [email protected] y te ayudaremos.

Mientras tanto, puedes acceder al curso sin registrarte: todos los materiales están disponibles.

12. Encontré un error o quiero enviar comentarios. ¿A quién debo contactar?

Agradecemos cualquier comentario para mejorar el curso. Si detectas un error o tienes sugerencias, escríbenos a [email protected].

13. ¿Dónde puedo hablar con otros estudiantes?

Únete a nuestro grupo de Telegram Learn Russian. Es un espacio amigable en inglés donde puedes comentar el curso, practicar ruso y conectar con otros estudiantes en tiempo real.

Con información de – RT