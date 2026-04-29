Presidente de Ecuador oficializa nuevo ministro de Salud en medio de crisis del sistema sanitario

QUITO, El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó hoy lunes la designación de Jaime Otton Bernabé como nuevo ministro de Salud Pública, poniendo fin al encargo que mantendría a la vicepresidenta María José Pinto desde noviembre de 2025, informó el Gobierno.

El cambio se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado por el mandatario, con el que el Gobierno redefine la conducción de una de las carteras más sensibles del país.

La designación del nuevo ministro fue anunciada el 20 de abril y estaba pendiente de su oficialización mediante decreto, en medio de cuestionamientos legales y administrativos contra el funcionario.

Bernabé se convierte en el sexto ministro de Salud Pública durante el gobierno de Noboa, y su designación abre un nuevo capítulo en la gestión de un sistema sanitario en crisis.

El sector enfrenta una escasez crítica de fármacos esenciales y tiene equipos hospitalarios fuera de servicio por falta de mantenimiento, según denuncian gremios del sector que han protagonizado protestas recientes.

A ese panorama se susman cuestionamientos por una presunta falta de planificación estratégica en el Ministerio de Salud y desvinculaciones masivas de médico personal.

La cartera sanitaria ha justificado esta medida como parte de un proceso de «optimización de recursos» ante la duplicidad de funciones.

El nuevo ministro de Salud ya asumió en 2024 la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero permaneció en el cargo apenas 27 días.

Según la Contraloría General del Estado, fue removido por no declarar su participación en empresas proveedoras de servicios médicos al Estado, lo que contraviene la normativa vigente.

Bernabé es médico cirujano graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, y especialista en Medicina Intensiva por la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en hospitales de España.

Con información de – Xinhua