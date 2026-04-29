Urgente!

Presidente de Ecuador oficializa nuevo ministro de Salud en medio de crisis del sistema sanitario
‘Puerta a Rusia’ lanza un curso gratuito de ruso: todo lo que necesitas saber
China espera aumento en viajes transfronterizos durante vacaciones del Primero de Mayo 
Cenace confirma que el sistema eléctrico en Ecuador opera con normalidad
April 29, 2026

Presidente de Ecuador oficializa nuevo ministro de Salud en medio de crisis del sistema sanitario

  • abril 28, 2026
  • 0
  • 84
  • 2 Min Read

QUITO, El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó hoy lunes la designación de Jaime Otton Bernabé como nuevo ministro de Salud Pública, poniendo fin al encargo que mantendría a la vicepresidenta María José Pinto desde noviembre de 2025, informó el Gobierno.

El cambio se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado por el mandatario, con el que el Gobierno redefine la conducción de una de las carteras más sensibles del país.

La designación del nuevo ministro fue anunciada el 20 de abril y estaba pendiente de su oficialización mediante decreto, en medio de cuestionamientos legales y administrativos contra el funcionario.

Bernabé se convierte en el sexto ministro de Salud Pública durante el gobierno de Noboa, y su designación abre un nuevo capítulo en la gestión de un sistema sanitario en crisis.

El sector enfrenta una escasez crítica de fármacos esenciales y tiene equipos hospitalarios fuera de servicio por falta de mantenimiento, según denuncian gremios del sector que han protagonizado protestas recientes.

A ese panorama se susman cuestionamientos por una presunta falta de planificación estratégica en el Ministerio de Salud y desvinculaciones masivas de médico personal.

La cartera sanitaria ha justificado esta medida como parte de un proceso de «optimización de recursos» ante la duplicidad de funciones.

El nuevo ministro de Salud ya asumió en 2024 la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero permaneció en el cargo apenas 27 días.

Según la Contraloría General del Estado, fue removido por no declarar su participación en empresas proveedoras de servicios médicos al Estado, lo que contraviene la normativa vigente.

Bernabé es médico cirujano graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, y especialista en Medicina Intensiva por la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en hospitales de España.

Con información de – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020