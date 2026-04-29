Proyecto de ley de China exige asistencia social más accesible y eficiente

BEIJING, Los legisladores chinos están trabajando en un proyecto de ley destinado a fortalecer el apoyo básico para la subsistencia y crear una red de seguridad más sólida para los grupos vulnerables.

El proyecto de ley sobre asistencia social exige optimizar los procedimientos en función de las necesidades prácticas y mejorar la accesibilidad y la comodidad para la ciudadanía.

Fue presentado el lunes a la sesión en curso del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, para su tercera lectura.

Una nueva disposición busca perfeccionar el mecanismo de verificación financiera para los hogares solicitantes y mejorar la eficiencia del proceso de evaluación y aprobación de la elegibilidad.

El proyecto también insta a los Gobiernos de todos los niveles a alentar, apoyar y guiar a los beneficiarios de asistencia social con capacidad para trabajar para que logren la autosuficiencia y superen las dificultades.

Destacando el papel de la asistencia social como red de seguridad y sistema de apoyo de emergencia, el proyecto estipula que las autoridades deben brindar asistencia con prontitud cuando los beneficiarios se encuentren en situaciones urgentes.

Con información de – Xinhua