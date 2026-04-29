Festival de música electrónica llena hoteles en Montañita y Salinas proyecta repunte por feriado

El feriado por el Día del Trabajo impulsa el turismo en la costa ecuatoriana. Montañita ya alcanza el 100 % de ocupación hotelera gracias a un festival internacional de música electrónica, mientras Salinas espera un incremento en reservas en los próximos días.

Montañita alcanza ocupación total por festival internacional

Los hoteles en Montañita, ubicada en la Ruta del Spondylus, registran reservas completas antes del inicio del feriado.

Según la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, el principal motor de esta alta demanda es un festival de música electrónica internacional que se desarrollará hasta el domingo, atrayendo a turistas de diferentes partes del país.

El evento consolida a Montañita como uno de los destinos favoritos para el turismo juvenil y de entretenimiento en Ecuador.

Salinas busca llegar al 80 % de ocupación

A diferencia de Montañita, el balneario de Salinas registra actualmente cerca del 60 % de reservas hoteleras.

Sin embargo, el sector turístico mantiene expectativas de alcanzar hasta el 80 % durante el feriado, impulsado por promociones y la llegada de visitantes de última hora.

Entre las ofertas más destacadas están paquetes de hospedaje de cuatro noches por el precio de tres, lo que busca incentivar estadías más largas.

Impacto del toque de queda en el sector turístico

El sector turístico también se prepara para adaptarse al toque de queda anunciado por el Gobierno para este domingo.

Los operadores consideran que la medida, aunque implica ajustes en horarios, es necesaria para fortalecer la seguridad.

Algunos establecimientos modificarán sus actividades para cumplir con la normativa sin afectar la experiencia de los visitantes.

Inversiones y expectativas tras Semana Santa

Tras los ingresos obtenidos en el reciente feriado de Semana Santa, emprendedores locales han reinvertido en sus negocios.

Representantes de asociaciones turísticas indicaron que se han adquirido nuevos equipos, como parasoles, con la expectativa de recuperar la inversión durante este último feriado de la temporada alta.

El sector confía en que la combinación de eventos, promociones y clima favorable genere un balance positivo.

Feriados como motor económico del turismo

Los feriados en Ecuador se han convertido en una de las principales oportunidades para dinamizar economías locales, especialmente en destinos de playa.

Eventos masivos como festivales musicales, junto con incentivos como promociones hoteleras y reducción de impuestos, contribuyen a incrementar el flujo turístico y el consumo interno.

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Con información de – El Universo