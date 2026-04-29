Triunfo histórico y caída inesperada: así les fue a los equipos ecuatorianos en la Libertadores

La tercera fecha de la Copa Libertadores dejó una jornada de contrastes para Ecuador. Mientras Independiente del Valle firmó una victoria clave como visitante y se consolidó en su grupo, Liga de Quito sufrió un golpe que frena su buen inicio en el torneo continental.
Independiente del Valle gana y se afianza en la cima
Independiente del Valle logró un triunfo fundamental en Paraguay al vencer 3-2 a Libertad por el Grupo H de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo ecuatoriano se mantiene invicto y alcanza siete puntos, ubicándose en la parte alta de la tabla .
La gran figura del encuentro fue Carlos González, quien firmó una actuación determinante con tres goles. Su desempeño permitió a los rayados sostener la ventaja pese a la reacción del conjunto paraguayo, que descontó en dos ocasiones a través de Lorenzo Melgarejo.
El equipo ecuatoriano mostró eficacia ofensiva y carácter en un escenario complejo, consolidando su candidatura para avanzar a la siguiente fase del torneo.
Liga de Quito pierde el invicto en Argentina
En contraste, Liga de Quito cayó 1-0 ante Lanús en Buenos Aires, resultado que significó su primera derrota en esta edición del torneo.
El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Agustín Cardozo aprovechó un centro desde la banda para marcar la diferencia a favor del conjunto argentino.
El equipo albo tuvo dificultades para generar opciones ofensivas y terminó cediendo espacios en la segunda mitad, lo que permitió a Lanús imponerse en un partido de trámite cerrado y táctico.
Así quedan los ecuatorianos en sus grupos
Tras esta jornada:
- Independiente del Valle lidera el Grupo H con siete puntos y mantiene su invicto
- Liga de Quito se queda con seis puntos y comparte la parte alta del Grupo G, aunque ahora con mayor presión
La próxima fecha será clave para ambos equipos, que buscarán consolidar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.
La Copa Libertadores 2026 reúne a los mejores equipos del continente en una fase de grupos que se disputa entre abril y mayo, donde solo los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda . En este escenario, cada resultado tiene un peso determinante, especialmente para clubes ecuatorianos que buscan mantenerse competitivos a nivel internacional.
Los resultados de esta jornada reflejan la irregularidad del torneo y la exigencia de jugar fuera de casa, donde la eficacia y la capacidad de respuesta marcan la diferencia. FIN
Foto de portada: DG Sports