Triunfo histórico y caída inesperada: así les fue a los equipos ecuatorianos en la Libertadores

La tercera fecha de la Copa Libertadores dejó una jornada de contrastes para Ecuador. Mientras Independiente del Valle firmó una victoria clave como visitante y se consolidó en su grupo, Liga de Quito sufrió un golpe que frena su buen inicio en el torneo continental.

Independiente del Valle gana y se afianza en la cima

Independiente del Valle logró un triunfo fundamental en Paraguay al vencer 3-2 a Libertad por el Grupo H de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo ecuatoriano se mantiene invicto y alcanza siete puntos, ubicándose en la parte alta de la tabla .

Charlie 3 😎 pic.twitter.com/bL14EeJrS1 — Independiente del Valle (@IDV_EC) April 28, 2026

La gran figura del encuentro fue Carlos González, quien firmó una actuación determinante con tres goles. Su desempeño permitió a los rayados sostener la ventaja pese a la reacción del conjunto paraguayo, que descontó en dos ocasiones a través de Lorenzo Melgarejo.

El equipo ecuatoriano mostró eficacia ofensiva y carácter en un escenario complejo, consolidando su candidatura para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Liga de Quito pierde el invicto en Argentina

En contraste, Liga de Quito cayó 1-0 ante Lanús en Buenos Aires, resultado que significó su primera derrota en esta edición del torneo.

ESTO ES LA COPA: Allala y Carrera se agarraron y caldearon los ánimos de los planteles de Lanús y Liga de Quito en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo G de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wPr0Bf8g4c — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Agustín Cardozo aprovechó un centro desde la banda para marcar la diferencia a favor del conjunto argentino.

El equipo albo tuvo dificultades para generar opciones ofensivas y terminó cediendo espacios en la segunda mitad, lo que permitió a Lanús imponerse en un partido de trámite cerrado y táctico.

Así quedan los ecuatorianos en sus grupos

Tras esta jornada:

Independiente del Valle lidera el Grupo H con siete puntos y mantiene su invicto

Liga de Quito se queda con seis puntos y comparte la parte alta del Grupo G, aunque ahora con mayor presión

La próxima fecha será clave para ambos equipos, que buscarán consolidar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

La Copa Libertadores 2026 reúne a los mejores equipos del continente en una fase de grupos que se disputa entre abril y mayo, donde solo los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda . En este escenario, cada resultado tiene un peso determinante, especialmente para clubes ecuatorianos que buscan mantenerse competitivos a nivel internacional.

Los resultados de esta jornada reflejan la irregularidad del torneo y la exigencia de jugar fuera de casa, donde la eficacia y la capacidad de respuesta marcan la diferencia. FIN

Foto de portada: DG Sports