Remoción del alcalde de Guayaquil: los plazos clave que definen el futuro de Aquiles Álvarez

El proceso avanza tras la admisión de una denuncia ciudadana y ya corre el reloj legal según el Cootad

La posible remoción del alcalde de Aquiles Álvarez entra en una fase decisiva.

Tras la admisión de una de las tres denuncias presentadas ante el Municipio de Guayaquil, se activó formalmente el procedimiento contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece plazos y etapas específicas.

La denuncia aceptada fue presentada por el ciudadano Hugo Córdova, luego de verificarse que cumplía con los requisitos legales mínimos, según informó el cabildo.

Inicio del proceso: citación y presentación de pruebas

De acuerdo con el artículo 336 del Cootad, una vez calificada la denuncia, la comisión de mesa del Municipio debe citar a la autoridad denunciada.

En este caso, el alcalde Álvarez deberá ser notificado formalmente con el contenido de la denuncia.

Este paso activa un periodo de diez días para la presentación de pruebas.

Durante este tiempo, el denunciante sustenta sus acusaciones y la autoridad señalada ejerce su derecho a la defensa.

Toda la documentación se entrega ante la comisión de mesa, que posteriormente evaluará los argumentos.

Posibles retrasos: la citación al alcalde podría extender los tiempos

El proceso no está exento de complicaciones.

Según el concejal Arturo Escala, podrían surgir retrasos en la fase de citación.

Esto se debe a que el alcalde Álvarez se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Para concretar la notificación, se deberá coordinar con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, lo que podría alargar el proceso, ya que este trámite no tiene un plazo definido en la ley.

Informe, debate y votación del Concejo Cantonal

Una vez concluido el periodo probatorio, la comisión de mesa dispone de cinco días para elaborar un informe con conclusiones.

Este documento será clave para la siguiente etapa.

El Concejo Cantonal deberá reunirse en sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos días tras recibir el informe.

En esta sesión:

Se expondrá el informe de la comisión

El alcalde podrá defenderse personalmente o mediante abogado

Se procederá a la votación

Para que la remoción sea aprobada, se requiere el voto favorable de dos tercios de los miembros del Concejo, sin contar al alcalde, quien no puede participar en la votación.

Revisión ante el TCE: última instancia del proceso

Si el Concejo aprueba la remoción, el alcalde tiene tres días para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral.

El Municipio deberá remitir el expediente en un plazo de dos días, y el TCE contará con diez días para emitir un pronunciamiento.

Esta revisión se limita a verificar el cumplimiento de las formalidades legales.

¿Cuánto puede durar el proceso de remoción?

En términos generales, desde la citación hasta una eventual resolución del TCE, el proceso puede extenderse poco más de tres semanas.

Sin embargo, factores como la notificación al alcalde podrían generar demoras adicionales.

Una decisión con impacto político

La eventual remoción de Aquiles Álvarez no solo marcaría un precedente político en Guayaquil, sino que también podría redefinir el escenario administrativo de la ciudad más poblada del país.

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Con información de El Universo