Canciller ecuatoriana firma acuerdo de asistencia financiera con la India

Quito, 29 abr (Sputnik).- La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, inició este miércoles una visita oficial a la India, donde firmó un acuerdo de asistencia financiera, tras reunirse con su homólogo Sbrahmayam Jaishankar, para fortalecer la agenda bilateral, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

«Los cancilleres suscribieron un acuerdo de asistencia financiera para Proyectos de Impacto Rápido en temas prioritarios como educación, productividad y desarrollo social», informó la Cancillería en la red digital X.

Las partes dialogaron sobre temas de interés común, como agricultura, comercio, salud, inversiones, tecnología y energía, con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral.

Sommerfeld cumplió un acto protocolar en el cual depositó una ofrenda floral en honor al político y abogado indio Mahatma Ghandi (1869-1948).

A finales de 2025, la India abrió su embajada en Quito, con lo cual marcó un hito de las relaciones bilaterales durante la visita del viceministro para Asuntos Exteriores del país asiático, Pabitra Margherita.

En ese contexto, las delegaciones acordaron impulsar la cooperación bilateral en el sector farmacéutico, tecnológico y de telecomunicaciones, además de ampliar las becas académicas para estudiantes ecuatorianos.

La sede diplomática ha ofrecido al momento cursos para profesionales ecuatorianos de la comunicación y la energía, como parte de su iniciativa ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation Program o Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India) para la capacitación y formación técnica en 160 países aliados, incluidos varios en América Latina.

Con información de AGENCIA SPUTNIK