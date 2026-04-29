Viajes turísticos alza acercan a China y España

BEIJING, Los intercambios turísticos entre China y España muestran una tendencia de crecimiento constante y su volumen sigue ampliándose, según un artículo publicado recientemente por el Diario del Pueblo.

De acuerdo con los últimos datos estadísticos publicados por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la nación ibérica recibió un total de 795.000 viajes de turistas chinos en 2025, cifra que supone un aumento del 22,5 por ciento respecto a 2024.

Por otra parte, más de 210.000 viajes de ciudadanos españoles visitando China el año pasado, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente un 33,7 por ciento, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Cultura y Turismo de China citadas por el periódico.

En la actualidad, los viajeros chinos que visitan España se están alejando progresivamente del modelo de turismo superficial y se inclinan cada vez más por opciones más autónomas, que ofrecen experiencias más profundas, refiere el diario.

De acuerdo con la fuente, las fechas de viaje ya no se limitan a la temporada alta tradicional, sino que se han extendido a la temporada baja, que abarca de noviembre a febrero del año siguiente, en la que los turistas independientes representan hasta el 85 por ciento del total.

Además de visitar lugares de interés tradicionales como los museos, los turistas chinos prestan mayor atención a participar en actividades folclóricas locales ya experimentar la vida cotidiana de las ciudades, con el fin de profundizar en el conocimiento de la cultura española.

Al mismo tiempo, los viajes de los turistas españoles a China también han pasado de servicios superficiales a convertirse en exploraciones culturales en profundidad, con el porcentaje de recorridos de estudios históricos y culturales, experiencias folclóricas y viajes en familia mostrando un aumento gradual.

Ciudades como Beijing, Xi’an, Suzhou y Chengdu, que combinan el bagaje histórico con las características regionales, se han convertido en destinos muy populares entre los turistas españoles que visitan China.

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo en Madrid, señaló que España disfruta de un clima templado en invierno, con mucho sol en la mayoría de las regiones, y cuenta con 50 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

Durante la temporada baja tradicional de invierno, el número de turistas disminuye en general, lo que facilita a los turistas chinos disfrutar de una experiencia más profunda en España.

Desde 2019, la Casa Batlló, Patrimonio de la Humanidad en Barcelona, ​​organiza cada año un evento para celebrar la Fiesta de la Primavera, lo cual sirve de un puente para que más gente europea conozca las expresiones contemporáneas de la cultura china.

Numerosos lugares de interés turístico de España siguen mejorando sus servicios en chino y su oferta cultural, perfeccionando poco a poco servicios como las visitas guiadas en chino,la venta digital de entradas y los pagos móviles, para facilitar la estancia de los turistas chinos, convirtiendo así las visitas en un proceso de la exploración del encanto de las ciudades, de acuerdo con el diario.

Al mismo tiempo, China sigue optimizando los servicios turísticos de entrada para los viajeros españoles, según el periódico.

Por ejemplo, se ha simplificado el proceso de tramitación de visados, se han abierto nuevos centros de solicitud de visados ​​en las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Valencia, y se han puesto en marcha servicios de conveniencia, como la cita previa en línea y la revisión previa de la documentación, con el objetivo de acortar los plazos de tramitación.

Asimismo, en las principales ciudades turísticas y lugares de interés de China, se han habilitado servicios de guía en español y ventanillas de información multilingües y se han optimizado los servicios multilingües en hoteles, restaurantes y otros establecimientos, con el fin de mejorar la comodidad y la facilidad de los turistas españoles que visitan China e impulsar el desarrollo bidireccional y en profundidad del intercambio cultural entre ambos países.

De acuerdo con el artículo, las buenas conexiones de transporte constituyen un importante pilar para el intercambio turístico entre China y España, y han contribuido además a dinamizar el mercado turístico durante la temporada baja.

España es un importante centro de tránsito para los viajeros internacionales y muchos empresarios y turistas que viajan entre China y América Latina eligen hacer escala o una breve parada en este país.

Entre el invierno de 2025 y la primavera de 2026, la frecuencia de los vuelos directos entre China y España alcanzó su nivel más alto de la historia, con un aumento del 98 por ciento respecto al mismo período de 2019.

Las rutas abarcaban nueve ciudades chinas, entre ellas Beijing, Shanghai y Guangzhou. China se alista para experimentar un aumento en los viajes transfronterizos durante las próximas vacaciones del Día Internacional de los Trabajadores, con pronósticos de un promedio diario de 2,25 millones de pasajeros de entrada y salida del país y un pico de más de 2,4 millones en un solo día, según datos de la Administración Nacional de Inmigración del país asiático.

El turismo es uno de los ámbitos más dinámicos de la cooperación bilateral entre España y China, conforme a Alberto Ruiz Rodríguez, director general de programas industriales del Ministerio de Industria y Turismo de España, quien agregó que el intercambio de turistas entre ambos países no solo ha impulsado el desarrollo del sector turístico y de las industrias relacionadas en ambos países, sino que también ha fomentado la cooperación práctica en ámbitos como el comercio, la economía y la transformación digital.

Este intercambio ha promovido además el conocimiento mutuo y los lazos afectivos entre los pueblos de ambos países, consolidando así una base civil sólida para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre España y China.

Con información de – Xinhua