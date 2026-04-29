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April 29, 2026

Gabinete alemán aprueba masivo proyecto de reforma a su sistema de salud

  • abril 29, 2026
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El gabinete alemán aprobó el miércoles un proyecto de ley para reformar el sistema obligatorio de seguro médico, con el objetivo de ahorrar 16.300 millones de euros (19.080 millones de dólares) el próximo año ante el aumento de los costes. El incremento de los gastos ha llevado al sistema a un déficit proyectado de 15.300 millones de euros en 2027, según una comisión de expertos en marzo. Sin reformas, el déficit podría alcanzar los 40.000 millones de euros en 2030, advirtió la comisión.

Contener los gastos del seguro médico, que son compartidos por trabajadores y empleadores, es una parte fundamental de la iniciativa del canciller Friedrich Merz para impulsar la economía de Alemania, que se encuentra estancada, mediante la reducción de las cargas financieras y burocráticas para las empresas.

Oposición critica «escalada» en cotizaciones

Los pacientes deben prepararse para copagos más elevados y algunos recortes para evitar aumentos en las cotizaciones obligatorias al seguro médico el próximo año. El gabinete alemán aprobó un proyecto de ley de la ministra de Sanidad, Nina Warken (CDU), que también incluye límites de gasto para consultorios médicos, hospitales y empresas farmacéuticas. Tras las recientes modificaciones, el margen de seguridad frente a las subidas de las cotizaciones será menor de lo previsto inicialmente. Las aseguradoras de salud protestan contra los recortes en los ingresos fiscales.

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