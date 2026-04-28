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April 28, 2026

China espera aumento en viajes transfronterizos durante vacaciones del Primero de Mayo 

  • abril 28, 2026
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BEIJING, China se alista para experimentar un aumento en los viajes transfronterizos durante las próximas vacaciones del Día Internacional de los Trabajadores, con pronósticos de un promedio diario de 2,25 millones de pasajeros de entrada y salida del país y un pico de más de 2,4 millones en un solo día, informó hoy martes la Administración Nacional de Inmigración.

Las vacaciones de cinco días, que comienzan el 1 de mayo, son uno de los períodos de viajes más concurridos del año, impulsados ​​por una fuerte demanda de turismo y visitas familiares.

Se espera que los principales aeropuertos internacionales registren aumentos notables en el tráfico de pasajeros.

Según la entidad, los flujos transfronterizos promedio diarios alcanzarán aproximadamente 102.000 viajeros en el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai y 55.000 en el Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou.

También se prevé una alta afluencia en los puertos terrestres fronterizos con Hong Kong y Macao, en el sur de China.

Se estima que los volúmenes diarios de pasajeros llegan a unos 230.000 en el puerto de Luohu, en la ciudad de Shenzhen.

Por su parte, en el puerto de Gongbei, en la ciudad de Zhuhai, y en el puerto del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, se proyectan aproximadamente 396.000 y 129.000 pasajeros diarios, respectivamente.

Las autoridades indicaron que reforzarán el personal y las medidas de gestión del tráfico para garantizar cruces fronterizos fluidos y ordenados durante el período de mayor afluencia de viajeros.

Con información de – Xinhua

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