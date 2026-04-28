Cenace confirma que el sistema eléctrico en Ecuador opera con normalidad

El sistema eléctrico ecuatoriano se mantiene estable. El Operador Nacional de Electricidad aseguró que no existen riesgos de suministro, gracias a niveles aceptables en embalses clave y condiciones climáticas favorables.

Embalses clave mantienen niveles adecuados

El Cenace informó que los embalses de Mazar, Molino y Daule Peripa presentan niveles considerados aceptables, lo que garantiza la continuidad en la generación de energía eléctrica en el país.

Estos complejos hidroeléctricos son fundamentales para el abastecimiento nacional, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas pueden afectar la producción.

Generación eléctrica en cifras

De acuerdo con el reporte actualizado hasta las 16:00 del lunes 27 de abril:

La central hidroeléctrica Mazar (170 MW) registró un nivel de generación del 62,4 %

Molino (1.100 MW) alcanzó el 50,2 %

Daule Peripa (213 MW) reportó el 63 %

Estos niveles permiten sostener la operación del sistema sin restricciones.

Monitoreo constante y condiciones climáticas

El Cenace destacó que las lluvias en las zonas de influencia de los embalses han sido moderadas, contribuyendo al equilibrio hídrico necesario para la generación eléctrica.

Además, técnicos especializados mantienen un monitoreo permanente de los niveles de agua y del comportamiento del sistema, con el fin de anticipar cualquier eventualidad.

Importancia del sistema hidroeléctrico en Ecuador

Ecuador depende en gran medida de su sistema hidroeléctrico para cubrir la demanda energética nacional.

Por ello, el estado de los embalses es un indicador clave para evitar apagones o racionamientos.

En los últimos años, factores como el clima y la gestión de recursos hídricos han sido determinantes para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

Situación del sistema eléctrico en Ecuador hoy

Niveles de embalses y generación hidroeléctrica

Medidas del Gobierno ante crisis energética

Con información de El Universo