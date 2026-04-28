«Me hicieron una trampa»: una expromesa del Barça recordó una incómoda broma de Messi y Neymar

«Tú imagínate, con 18 años, sentado en su sitio, y viene Leo y te mira», relató Munir El Haddadi.

El futbolista Munir El Haddadi, quien jugó en el F.C. Barcelona entre 2014 y 2019, compartió una divertida anécdota de sus primeros días en el equipo culé, época en la que le tocó convivir con el legendario tridente formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

En una reciente entrevista con el portal DAZN, el jugador hispano-marroquí recordó que, en una de sus primeras concentraciones, al llegar al hotel preguntó tímidamente dónde debía sentarse. «Me decían: ‘Ahí, ahí, que no hay nadie'», relató. Él obedeció sin sospechar que el lugar sugerido le pertenecía al astro argentino.

Munir contó que se acomodó en el asiento hasta que apareció Messi, quien lo miró fijamente y sin pronunciar palabra, esperando a que se levantara. «Tú imagínate, con 18 años, sentado en su sitio, y viene Leo y te mira«, continuó entre risas

Fue entonces cuando el joven delantero se percató de que todo había sido una broma de sus compañeros. «Me han hecho una trampa, no me lo creo«, pensaba en aquel momento, mientras el resto del plantel —incluidos Suárez y Neymar— disfrutaba de la escena.

Con información de – RT