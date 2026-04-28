Cómo jubilarse en Ecuador a los 70 años con solo 10 años de aportes al IESS

Miles de afiliados en Ecuador pueden acceder a la jubilación a los 70 años con apenas 10 años de aportes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establece requisitos específicos y un cálculo basado en los mejores sueldos del trabajador.

Requisitos para jubilarse a los 70 años

La normativa vigente del IESS contempla la jubilación ordinaria por vejez para quienes cumplen con condiciones mínimas de edad y aportaciones.

Para acceder a este beneficio a los 70 años, se debe cumplir con:

Tener 70 años de edad

Contar con al menos 120 imposiciones

Haber acumulado un mínimo de 10 años de aportes

Una vez cumplidos estos requisitos, el afiliado puede iniciar el proceso para recibir una pensión vitalicia.

¿Cómo se calcula la pensión jubilar?

El monto que recibe cada jubilado no es fijo y depende de dos factores principales:

El promedio de los cinco mejores años de sueldo sobre los cuales se aportó El número total de años de cotización

Este promedio se multiplica por un coeficiente determinado por el tiempo de aportación, lo que define el valor final de la pensión.

Montos mínimos y máximos en 2026

Según la resolución C.D. 300 del IESS, para el año 2026 se establecieron nuevos límites:

Pensión mínima: USD 241

USD 241 Pensión máxima: USD 2.651

El monto máximo aplica únicamente a quienes cumplen con el tiempo más alto de aportación permitido por la ley.

¿Cuándo se empieza a recibir la pensión?

La jubilación se otorga desde el mes siguiente a aquel en el que el afiliado deja de trabajar en relación de dependencia.

Esto significa que el proceso debe gestionarse una vez finalizada la actividad laboral formal.

Acceso a la jubilación en Ecuador

El sistema de seguridad social ecuatoriano permite diferentes modalidades de jubilación según la edad y el número de aportes acumulados.

La opción de jubilarse a los 70 años con menos años de contribución busca garantizar una pensión para quienes no lograron completar largos periodos de aportación, asegurando así un ingreso básico en la vejez.

Cómo consultar los aportes en el IESS paso a paso

Tabla de jubilación en Ecuador: requisitos por edad

Pensiones del IESS: valores actualizados

Con información de El Universo