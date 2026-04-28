China impulsa el comercio digital en Ecuador: así se fortalece la cooperación tecnológica

En un momento en que Ecuador busca diversificar su economía y adaptarse a la transformación digital global, la cooperación con China en formación de talento toma un nuevo impulso. El embajador Sun Xiangyang participó en la apertura de un seminario internacional sobre comercio electrónico, una iniciativa que apunta a fortalecer capacidades estratégicas en el país.

El Embajador Sun Xiangyang inauguró en Ecuador un seminario sobre comercio electrónico, destacando la apertura de China y la cooperación en formación de talento. 🤝🇨🇳🇪🇨 El evento busca fortalecer vínculos comerciales y digitales entre ambos países, impulsando el desarrollo… — Embajada de la República Popular China en Ecuador (@EmbajadaChinaEc) April 28, 2026

China y Ecuador refuerzan cooperación en comercio electrónico

El 20 de abril, el embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, asistió a la ceremonia de apertura del Seminario sobre Comercio Electrónico en el Extranjero para Ecuador, un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades del país en uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel global.

El evento contó también con la participación de la subsecretaria de Fortalecimiento de Talento, María Verónica López Proaño, y del vicepresidente de la Academia para Funcionarios Internacionales de Negocios (AIBO), Chen Runyun, entre otras autoridades.

Formación de talento como eje de la relación bilateral

Durante su intervención, el embajador Sun destacó el valor de la cooperación en formación de talento humano, agradeciendo el respaldo del Gobierno ecuatoriano a este tipo de iniciativas.

Señaló además que, en el marco de las recientes “Dos Sesiones” en China, se ha reafirmado la decisión del país asiático de ampliar su apertura al mundo y compartir oportunidades de desarrollo con otras naciones.

En ese contexto, subrayó la importancia de que los participantes del seminario se conviertan en un puente de confianza y cooperación entre Ecuador y China.

Ecuador apuesta por el conocimiento y la transformación digital

Por su parte, la subsecretaria María Verónica López Proaño resaltó la trayectoria de cooperación entre ambos países en el ámbito de la capacitación y el desarrollo de talento.

Asimismo, exhortó a los participantes a aplicar los conocimientos adquiridos en el fortalecimiento del aparato productivo nacional, especialmente en sectores vinculados a la innovación, el comercio digital y la economía del conocimiento.

Comercio electrónico: una oportunidad estratégica para el país

El comercio electrónico se ha consolidado como uno de los motores de crecimiento económico a nivel global, impulsando nuevas formas de producción, comercialización y acceso a mercados internacionales.

Para Ecuador, el fortalecimiento de capacidades en este ámbito representa una oportunidad para:

Expandir su presencia en mercados internacionales

Diversificar su matriz productiva

Generar empleo en sectores digitales

Incrementar la competitividad empresarial

Contexto

La iniciativa se enmarca en una tendencia global donde la digitalización se posiciona como eje del desarrollo económico. En este escenario, la cooperación entre China y Ecuador en formación de talento y transferencia de conocimiento adquiere un valor estratégico, especialmente para países que buscan integrarse de manera más competitiva a la economía digital.

Este tipo de programas no solo fortalecen capacidades técnicas, sino que también consolidan relaciones bilaterales en sectores de futuro, donde el conocimiento y la tecnología son determinantes. FIN