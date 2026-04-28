Alerta por la democracia en Ecuador: denuncian eliminación de partidos antes de elecciones

A pocos meses de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, un grupo de actores políticos y académicos encendió las alertas sobre el estado de la democracia en Ecuador. El Foro por la Democracia advierte que decisiones recientes del sistema electoral y judicial podrían estar reduciendo el espacio político de la oposición.

Denuncian cancelación de partidos y presión institucional

El Foro por la Democracia expresó su rechazo a lo que califica como una “eliminación sistemática” de organizaciones políticas de oposición, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar el registro de los movimientos Unidad Popular y Construye.

La resolución, adoptada el 26 de abril, se dio en medio de cuestionamientos internos dentro del organismo electoral, incluyendo la ausencia de uno de sus integrantes y la definición del proceso mediante voto dirimente de la presidenta del CNE.

Según el pronunciamiento, estas decisiones no serían hechos aislados, sino parte de una dinámica que podría afectar el equilibrio político de cara a los próximos comicios.

Señalan un patrón que afecta a la oposición

El documento también vincula estas decisiones con otros hechos recientes, como la suspensión de Revolución Ciudadana y procesos judiciales contra líderes políticos, incluyendo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y dirigentes del movimiento RETO.

Para el Foro por la Democracia, la coincidencia de medidas administrativas, electorales y judiciales sobre organizaciones opositoras configura un escenario que podría debilitar el pluralismo político en el país.

Elecciones adelantadas y tiempos reducidos generan preocupación

Otro de los puntos señalados es el adelanto del calendario electoral al 29 de noviembre de 2026, decisión que, según el pronunciamiento, reduce los tiempos para que organizaciones políticas enfrenten procesos legales o administrativos en curso.

Esta situación, advierten, podría generar condiciones desiguales en la competencia electoral, favoreciendo a determinados actores frente a otros.

Llamado a organismos nacionales e internacionales

El Foro por la Democracia hizo un llamado a la ciudadanía, a la academia y a organismos internacionales a seguir de cerca el proceso electoral en Ecuador.

Asimismo, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral actuar con independencia frente a los recursos que presenten las organizaciones afectadas, y planteó la necesidad de garantizar condiciones transparentes y equitativas para el desarrollo de las elecciones.

Contexto

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión política en Ecuador, marcado por decisiones institucionales que han impactado a varios actores del sistema político. A pocos meses de los comicios seccionales, el debate sobre la legitimidad del proceso electoral y el equilibrio democrático comienza a tomar mayor relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

Analistas advierten que la acumulación de medidas en el ámbito electoral y judicial podría influir en la percepción de transparencia del proceso, un factor clave para la estabilidad política y el reconocimiento de los resultados. FIN