October 28, 2025

Pronóstico del clima en Ecuador para este martes, 28 de octubre, según el Inamhi 

En esta jornada se presentarán lluvias en varias zonas.

En esta jornada se presentarán lluvias en varias zonas de la región Amazónica y Sierra, acompañadas de tormentas eléctricas. 

Se presentarán lluvias en varias zonas de la Sierra. Foto: API

octubre persistirán las lluvias acompañadas de tormentas en la Amazonía, especialmente en las estribaciones de la cordillera, la Sierra y el norte del interior del Litoral.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 21 °C a 29 °C; en la Sierra se ubicará entre 7 °C y 23 °C; en la Amazonía será de 19 °C a 29 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 20 °C y 27 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderado y muy alto.

El Inamhi aconseja evitar la exposición al sol de 10:00 a 15:00. (I)

