Parece broma, pero no lo es: el Gobierno entrega mini motos para combatir la delincuencia en Santa Elena

En el país de los apagones, las barcazas alquiladas y las promesas de “seguridad total”, llega una nueva escena digna de realismo mágico: el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Aduana (SENAE), entregó tres mini motos a la Gobernación de Santa Elena “para fortalecer la seguridad ciudadana”.

Sí, leyó bien. Mini motos. De esas que caben en una cajuela y que los niños suelen usar para dar vueltas en los parques.

El acto fue encabezado por el Director General del SENAE, Sandro Castillo, quien destacó que esta entrega —que también incluyó llantas y un motor— “fortalecerá la capacidad operativa de las instituciones de seguridad”. Según el comunicado oficial, la acción forma parte del espíritu del #NuevoEcuador, donde “servir significa actuar con resultados”.

En el #NuevoEcuador, servir significa actuar con resultados.

Nuestro Director General, Sandro Castillo, entregó mini motos, llantas y un motor a la Gobernación de Santa Elena, fortaleciendo la capacidad operativa de las instituciones de seguridad y 🧵 pic.twitter.com/w83BMvy79Y — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) October 25, 2025

En redes sociales, sin embargo, la entrega provocó una avalancha de comentarios sarcásticos. “¿Será que los policías van a perseguir delincuentes en triciclos eléctricos?”, preguntó un usuario. Otro ironizó: “Por fin el país avanza… aunque sea a 15 kilómetros por hora”.

Mientras tanto, en Santa Elena —una provincia golpeada por el crimen, el narcotráfico y la falta de recursos para la Policía—, el anuncio dejó más perplejidad que esperanza. “Esto no es un chiste, es la muestra perfecta del absurdo que vivimos”, comentó un periodista local.

Así, entre la crisis energética, el aumento del IVA y la inseguridad galopante, el Gobierno vuelve a ofrecer soluciones “creativas” a problemas estructurales. Porque en el Ecuador del 2025, todo puede pasar. Incluso combatir al crimen… en mini moto. Fin