BEIJING, El presidente chino, Xi Jinping, instó hoy lunes a esforzarse por convertir el Museo del Palacio en una plataforma educativa clave para fomentar el patriotismo y una importante ventana para que el mundo comprenda mejor la civilización y la nación chinas.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones durante su visita a una exposición con motivo del centenario de la fundación del Museo del Palacio en Beijing.

Titulada «Un siglo de preservación: de la Ciudad Prohibida al Museo del Palacio», la exposición muestra 200 conjuntos de reliquias y documentos culturales, incluyendo obras maestras de caligrafía y pintura, así como objetos de bronce y jade, que demuestran el desarrollo del museo.

Xi escuchó atentamente la explicación durante la visita y se detuvo para observar las reliquias y preguntar sobre los detalles relevantes.

Tras elogiar el Museo del Palacio como un símbolo de la civilización china, Xi afirmó que el museo debe preservar sus excelentes tradiciones, adherirse al principio de que las reliquias culturales pertenecen al pueblo y sirven al pueblo, y esforzarse más por protegerlas, restaurarlas y aprovecharlas al máximo.

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y del Secretariado del Comité Central del PCCh, también visitó la exposición.

El 10 de octubre de 1925, la Ciudad Prohibida, el vasto complejo amurallado que antaño sirvió como palacio imperial de China, se abrió al público por primera vez, junto con sus invaluables colecciones de arte imperial, lo que marcó la fundación del Museo del Palacio.

Confirmado.net – Xinhua