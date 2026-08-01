China presenta plan quinquenal para mejorar cooperativas de suministro y comercialización que mejoran servicios rurales

BEIJING, 1 ago (Xinhua) — China publicó un plan quinquenal para su sistema nacional de cooperativas de suministro y comercialización, el cual busca fortalecer los servicios agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria para el período 2026-2030.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, el plan esquematiza 18 tareas claves centradas en garantizar la seguridad alimentaria e impulsar la revitalización rural.

Para el 2030, el sistema generará o remodelará más de 100 depósitos estratégicos de fertilizantes a nivel nacional y aproximadamente 1.000 centros de distribución a nivel de distrito o condado en las principales provincias productoras de granos.

Para este año, el sistema busca construir o renovar alrededor de 20 depósitos estratégicos de fertilizantes a nivel nacional y 200 centros de distribución a nivel de distrito o condado, lo que creará una red de distribución fluida y eficiente de insumos para salvaguardar la seguridad alimentaria nacional, puntualizó la federación.

Asimismo, la federación aseguró que el sistema construirá o renovará 200 centros de servicios agrícolas este año, lo que acelerará el desarrollo de servicios de emergencia como el secado y almacenamiento de cosechas para reducir las pérdidas de grano posteriores a la cosecha.

Las cooperativas de suministros y comercialización son organizaciones que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh), servirán a la agricultura, a las áreas rurales y a los agricultores. Constituyen un vehículo clave para que el Partido y el Gobierno lleven a cabo la labor relacionada con la agricultura, las zonas rurales y los agricultores, así como una fuerza fundamental para impulsar el desarrollo rural y agrícola de China.

Con una vasta red comunitaria en todo el país, el sistema de cooperativas de suministro y comercialización actúa como un enlace crítico entre los mercados urbanos y rurales. Conecta a los agricultores con los consumidores, facilita la distribución de productos agrícolas y abastece a zonas rurales con materiales de producción esenciales y bienes de consumo diario. Fin