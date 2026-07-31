Capacidad de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China aumenta 61% hasta finales de junio

BEIJING, La capacidad instalada de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China aumentó un 61 por ciento interanual hasta alcanzar los 153 millones de kilovatios a finales de junio de 2026, informó el jueves la Administración Nacional de Energía.

El almacenamiento de energía de nuevo tipo se ha convertido en una tecnología clave para facilitar el desarrollo y el consumo a gran escala de energías renovables, garantizar un suministro eléctrico confiable y mejorar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, afirmó Xu Jilin, funcionario de la administración, en una conferencia de prensa.

Un informe publicado por la administración mostró que durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), la capacidad instalada de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China aumentó de 3 millones de kilovatios a 136 millones de kilovatios, duplicándose aproximadamente cada año.

Según el informe, el almacenamiento con baterías de iones de litio siguió siendo dominante, pero otras tecnologías también han avanzado rápidamente.

Durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), la administración trabajará para impulsar la capacidad de innovación tecnológica y elevar los niveles de desarrollo industrial en el almacenamiento de energía de nuevo tipo, al tiempo que promoverá el desarrollo de alta calidad del sector con mayores esfuerzos y medidas más prácticas, agregó Xu.

Con información de – Xinhua