Cifra de desempleados en Alemania supera marca de 3 millones en julio

Núremberg (Alemania), 31 jul (dpa) – El número de desempleados en Alemania aumentó en julio en 71.000 personas en comparación con el mes anterior y, con 3,007 millones de personas, superó la marca de los tres millones.

Esta cifra es 28.000 mayor que en julio de 2025, según informó la Agencia Federal de Empleo en Núremberg. La tasa de desempleo subió 0,2 puntos con respecto al mes anterior, hasta alcanzar el 6,4 %.

Oficinas de empleo en Berlín: En julio, más de tres millones de personas en Alemania estaban sin trabajo. Foto: Jens Kalaene/dpa

«El desempleo y el subempleo aumentan notablemente en julio, sobre todo por razones estacionales. En general, la evolución débil de los últimos meses continúa en el mercado laboral», afirmó Daniel Terzenbach, miembro de la junta directiva de la Agencia Federal.

La demanda de mano de obra sigue siendo débil

La demanda de mano de obra también sigue siendo débil. En julio se registraron 653.000 vacantes en la Agencia Federal de Empleo. Si bien son 25.000 más que hace un año, la oferta en general sigue siendo bastante moderada.

Según una estimación, 1,108 millones de personas recibieron subsidio de desempleo en julio. Son 107.000 más que un año antes. El número de beneficiarios del ingreso básico en edad de trabajar ascendió a 3,775 millones. Esto representó una disminución de 121.000 personas en comparación con julio de 2025. No todos los beneficiarios del ingreso básico están sin trabajo; en algunos casos, complementan sus ingresos salariales con este subsidio para alcanzar el mínimo vital.

Muchos jóvenes en busca de un puesto de aprendizaje

En el mercado de la formación, 418.000 solicitantes se registraron en las agencias de empleo y centros de trabajo en busca de un puesto de aprendizaje, lo que representa un aumento de 4.000 con respecto a julio de 2025.

Hasta julio, 126.000 habían informado que habían tenido éxito en su búsqueda. Por otro lado, las estadísticas de la agencia indican que hay 437.000 puestos de aprendizaje registrados, 35.000 menos que en julio de 2025.

Con información de Agencia DPA