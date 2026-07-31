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August 1, 2026

De Colombia hasta la India: el hito de la primera cirugía robótica remota en un hospital local

  • julio 31, 2026
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Esta intervención representa un hito para América Latina, pues es la primera vez que se hace una operación de este tipo entre la región y Asia.

Una histórica cirugía robótica se practicó por primera vez en un hospital de América Latina, específicamente en el departamento de Santander, en Colombia, a un paciente situado en la India.

En sus redes, el doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular (FCV), afirmó que «desde Colombia se escribió un nuevo capítulo en la historia de la cirugía robótica«.

El Hospital Internacional de Colombia, ubicado en el municipio de Piedecuesta, en la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, «fue escenario de un nuevo hito para la medicina”.

La intervención

En ese centro de salud, el cirujano Sudhir Srivastava, fundador de la empresa india SS Innovations, realizó una telecirugía bariátrica a un paciente de 50 años con obesidad mórbidasegún El Tiempo.

La intervención quirúrgica se hizo desde Bucaramanga a una persona ubicada en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh. Para ello se utilizó el sistema robótico SSI Mantra 3, de mínima invasión, creado por SS Innovations.

Este sistema le permite al cirujano controlar brazos robóticos, ubicados donde se encuentra el paciente, a través de una pantalla 3D en alta resolución que es manejada desde donde se encuentra.

Un nuevo récord

Según explicó Castillo, la «señal que recorrió más de 24.000 kilómetros en tiempo real, estableciendo un nuevo récord de distancia para este tipo de telecirugías».

Si bien se han realizado más de cien cirugías con este sistema robótico, es la primera vez que se hace este tipo de intervención entre América Latina y Asia.

Con SSI Mantra 3 se pueden realizar intervenciones abdominales, de corazón, de cabeza y de cuello. Además, funciona para hacer operaciones oncológicas y urológicas.

«Más que un logro tecnológico, este procedimiento demuestra que la innovación cobra verdadero sentido cuando permite acercar la mejor atención a los pacientes, sin importar dónde se encuentren», afirmó Castillo.

Esta operación, según afirmó el galeno, se llevó a cabo durante el Congreso de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, realizado por el 40 aniversario de la FCV.

Con información de – RT

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