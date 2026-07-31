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August 1, 2026

Jefe del Gobierno de España pide unidad en UE ante llamados a suspenderla del Schengen

  • julio 31, 2026
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Madrid, 31 jul (Sputnik).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la cohesión de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) después de que varios países solicitaran la suspensión temporal de España del espacio Schengen, ante el incremento del flujo migratorio desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.

Ante la masiva entrada de migrantes, Italia ordenó el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España, mientras Francia desplegó militares, aviones y drones en la frontera con ese país. Además, Finlandia y Dinamarca llamaron a suspender temporalmente a España del espacio Schengen. Austria, por su parte, no descartó la posibilidad de cerrar de manera temporal las fronteras del Schengen.

«No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida», indicó Sánchez en su cuenta de la red social X.

Subrayó que «la solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no».

La ciudad autónoma de Ceuta, al sur de España, enfrenta estos días una avalancha de migrantes procedentes de Marruecos que tratan de cruzar la frontera, a nado o a pie, y han desbordado los recursos locales de acogida.

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, cifró este viernes en 60.000 las personas llegadas a la ciudad en las últimas horas. (Sputnik)

Con información de Agencia Sputnik

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